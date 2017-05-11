وزير الدفاع يشهد البيان العملي رعد 27 بالذخيرة الحية

بدور إبراهيم شهد الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة‏ وزير الدفاع والإنتاج الحربي، البيان العملي بالذخيرة الحية لعناصر المدفعية على المستويات المختلفة، اليوم، نفذها أحد تشكيلات المنطقة الغربية العسكرية، في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، بح



بدور إبراهيم

شهد الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة‏ وزير الدفاع والإنتاج الحربي، البيان العملي بالذخيرة الحية لعناصر المدفعية على المستويات المختلفة، اليوم، نفذها أحد تشكيلات المنطقة الغربية العسكرية، في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، بحسب بيان صحفي للقوات المسلحة.

وألقى اللواء شريف فهمي بشارة قائد المنطقة الغربية العسكرية، كلمة قال فيها إن رجال المنطقة الغربية العسكرية سيظلون جندا أوفياء للوطن، أمناء على مبادئ القوات المسلحة عاقدين العزم على تنفيذ المهام التي توكل إليهم تحت مختلف الظروف، مضيفا أن القيادة العامة للقوات المسلحة تحرص على الدعم الدائم والمستمر للمنطقة وتزويدها بأحدث الأسلحة والمعدات ليظل رجالها في أعلى درجات الكفاءة القتالية والاستعداد القتالي لحماية بوابة مصر الغربية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة بكل شجاعة وإخلاص.

شارك في تنفيذ البيان عناصر الرمي غير المباشر والمقذوفات الموجهة المضادة للدبابات ذات القدرة العالية على المناورة وخفة الحركة واختراق الدروع تعاونها المروحيات المسلحة، بالاشتباك مع عدد من الأهداف الثابتة والمتحركة وإصابتها بدقة وكفاءة عالية، إضافة إلى تقديم الدعم والمعاونة النيرانية للقوات المنفذة للمهام خلال المراحل المختلفة للمعركة وفقا لمنظومة متكاملة بالتعاون مع الأسلحة المشتركة والأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.

وتضمن البيان استخدام أحدث وسائل استطلاع المدفعية ونظم تحضيرات إدارة النيران ضد الأهداف المعادية وسرعة تحديد أماكنها وتدميرها باستخدام المدفعية الصاروخية والمدفعية ذاتية الحركة ذات القوة النيرانية والتدميرية العالية والقدرة على التعامل مع الأهداف المعادية في العمق وتغطية مساحات كبيرة في زمن محدد.

وأظهر البيان المستوى الذي وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات ميدانية وقتالية عالية، والسرعة في اكتشاف وتحديد الأهداف الميدانية التعامل معها، مع إدارة وتقييم وتحليل نتائج الضربات باستخدام أحدث وسائل القيادة والسيطرة، بحسب البيان الصحفي.

وفي نهاية البيان، نقل القائد العام تحية وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، واعتزازه بالجهود والتضحيات التي يبذلها أبطال ومقاتلي المنطقة الغربية العسكرية للحفاظ على أمن مصر القومي.

وقال الفريق أول صدقي صبحي، إن بناء الفرد المقاتل المحترف القادر على تنفيذ المهام يمثل الركيزة الأساسية لقدرة وكفاءة القوات المسلحة في الدفاع عن أمن مصر وسلامتها، وحماية حدود الدولة على الاتجاهات الاستراتيجية بالتعاون بين الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية للقوات المسلحة.

وأعرب عن شكره واعتزازه لقبائل وعشائر مطروح وتقديره لدورهم وعطائهم الوطني المشرف ودعمهم الكامل للقوات المسلحة في تأمين الحدود الغربية والقضاء على الإرهاب، مؤكدا أنهم حماة للغرب بقيمهم وعراقتهم ورباطهم مع أبنائهم من رجال المنطقة الغربية العسكرية.

وأشاد الفريق أول صدقي صبحي بالأداء المتميز الذي وصلت إليه القوات المنفذة للتدريب وما حققته من مستوى في إعداد وتدريب الفرد المقاتل والحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة القتالية للأسلحة والمعدات، مؤكدا الاهتمام بتطوير أساليب ووسائل التدريب القتالي على المهام المخططة والطارئة وصولا لأعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي العالي.

وناقش القائد العام عددا من القادة والضباط المشاركين بالتدريب في أسلوب تنفيذهم للمهام والواجبات المكلفين بها، واستمع لأسئلة واستفسارات دارسي الكليات والمعاهد العسكرية والإجابة عليها من مخططي ومنفذي البيان لصقل مهارة الدارسين ونقل خبرات التدريب وتعميق الدروس المستفادة منه.

وطالب القادة والضباط بالاستفادة من كل ما هو جديد في مجالات العلم والتكنولوجيا لتأصيل خبرات القتال وتوفير الإمكانات للارتقاء بالمجندين وتأهيلهم للمهام والواجبات المكلفين بها، لتظل القوات المسلحة قوية وقادرة على تنفيذ مهامها في جميع الأوقات وتحت مختلف الظروف.

وقال عدد من شيوخ وعواقل مطروح، إنهم يدركون جيدا ما يحاك للوطن من مخاطر وتهديدات، وأنهم شركاء في حمايته جنبا إلى جنب مع قواتهم المسلحة حراس الوطن ومصنع الرجال الذين يحمون الحدود ويشاركون في تنمية وبناء مصر، مؤكدين دعمهم الكامل لرئيس الجمهورية في قيادة مسيرة الوطن واستكمال مسيرة الإنجازات التي تحققت على أرض مصر في العديد من المجالات.

حضر البيان الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة، وعدد من دارسي الكليات والمعاهد العسكرية وشيوخ وعواقل مطروح.