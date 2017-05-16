وزير الدفاع يشهد اجراءات التفتيش لتشكيل مدرع بالمركزية

بدور إبراهيم :

شهد الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى اجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية والفنية لإحدى التشكيلات المدرعة بالمنطقة المركزية العسكرية بعد تطويرها وتسليحها وفقا لاحدث النظم القتالية .

وألقى اللواء اح ايمن عامر قائد المنطقة المركزية العسكرية كلمة اكد فيها حرص مقاتلوا المنطقة علي الحفاظ علي اعلي درجات الكفاءة والاستعداد القتالي لكافة التشكيلات والوحدات لتظل عند حسن الظن بها ، يملؤهم العزيمة والاصرار علي تنفيذ ما يكلفون به من مهام بروح معنوية عالية ، متمسكين بالقيم والثوابت الاصيلة للعسكرية المصرية في الحفاظ على امن الوطن وصون مقدساته.

كما استمع القائد العام لعرض تقرير الكفاءة القتالية للتشكيل والذي تضمن الحالة الفنية والإدارية والقتالية وماشهده من تطوير فى الاسلحة والمعدات بما يمكنة من تنفيذ كافة المهام التى توكل اليه، وقام الفريق اول صدقي صبحي بالمرور على القوات المنفذة للتفتيش للاطمئنان على جاهزيتها ، وتفقد عدد من المنظومات المطورة التي زود بها التشكيل في اطار استراتيجية التطوير والتحديث التي تنفذها القوات المسلحة وفرض عدد من المواقف الطارئه غير المخططه للتاكد من تفهم المهام المكلفيين بها وتنفيذ عدد من معدلات الاداء .

وناقش القائد العام عدد من الضباط والجنود المشتركين فى التفتيش فى أسلوب تنفيذهم لمهامهم وكيفية مواجهـة المواقف الطارئة التي يمكن حدوثها ، واشاد بالاستعداد الجاد والروح المعنوية العالية لرجال القوات المسلحة وعناصر الاحتياط المستدعي من الضباط والجنود ، معربا عن اعتزازه بعطائهم والتزامهم وحرصهم علي الوفاء بالمهام المقدسة للقوات المسلحة والوصول الي اعلي درجات الجاهزية والاستعداد لحماية الشعب المصري والتصدي للتهديدات المختلفة التي تمس امن الوطن واستقرارة .

وأشار الفريق اول صدقي صبحي أن القوات المسلحة شهدت خلال الفترة الماضية قفزة غير مسبوقة نحو تطوير نظم التسليح والتدريب لكافة التشكيلات والافرع الرئيسية لزيادة قدرتها القتالية مؤكدا ان أمن مصر وسلامتها يكمن فى الحفاظ علي قوات مسلحة قوية وقادرة ومستعدة للتضحية وبذل الجهد بكل الامانة والاخلاص والشرف.

وأثني القائد العام علي ما يقدمة ابطال ومقاتلوا القوات المسلحة من بطولات وتضحيات بالتعاون مع رجال الشرطة ، مؤكدا ان بناء مصر ورقيها يرتكز علي جهود ابنائها المخلصين الذين يقاتلون في كافة الميادين من اجل رفعتها وتطورها بكل الصدق والعطاء وايثار مصالح الوطن فوق كل اعتبار، مشيرا الى ان التفتيش يعكس فى جوهرة ومظهرة الصورة الحقيقيه للقوات المسلحة لتنفيذ اى مهمة تحت مختلف الظروف .

حضر اجراءات التفتيش الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الافرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة.