سيـــاســة

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات الجيش الثانى الميدانى بعد تحديثها

بحضور الفريق محمد فريد رئيس الأركان وعدد من كبار قادة القوات المسلحة
أحمد اللاهوني 7:41 م, الثلاثاء, 19 أكتوبر 21 7:41 م, الثلاثاء, 19 أكتوبر 21

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شهد الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات الجيش الثانى الميدانى بعد تحديثها وفقاً لأحدث النظم القتالية ، وذلك بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

بدأت الإجراءات بعرض تقرير الكفاءة القتالية للتشكيل وماشهده من تحديث وتطوير فى مختلف الأسلحة والمعدات لدعم قدراته على تنفيذ كافة المهام القتالية التى توكل إليه.

وألقى قائد الجيش الثانى الميدانى كلمة، أكد فيها دعم القيادة العامة للقوات المسلحة ومتابعتها الدائمة والمستمرة لكافة الأعمال والأنشطة التى يتم تنفيذها، سواء فى مجال مكافحة الإرهاب أو أعمال التنمية التى تتم بكافة المحافظات التى تقع فى نطاق المسئولية.

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وأكد أن رجال الجيش الثانى الميدانى سيظلون دائماً فى أعلى درجات اليقظة والجاهزية، مستعدين للزود بالروح والدم لتبقى راية الوطن عالية خفاقة.

وقام القائد العام للقوات المسلحة بالمرور على القوات المصطفة، للاطمئنان على جاهزيتها وقدرتها على تنفيذ كل المهام والوقوف على مستوى الكفاءة الفنية والقتالية للأسلحة والمعدات.

ونقل تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لأبطال الجيش الثانى الميدانى لما يبذلونه من جهود وتضحيات بالغالى والنفيس من أجل حماية الوطن وصون مقدساته، مشيداً بما لمسه من الاستعداد الجاد والروح المعنوية لكافة العناصر المشاركة بالتفتيش.

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وأعرب عن اعتزازه بعطائهم وجهودهم المخلصة للدفاع عن أمن الوطن واستقراره، وطالبهم بالحفاظ على روحهم المعنوية العالية وضرورة الاهتمام بالتدريب المستمر والمحافظة على الأسلحة والمعدات لتكون القوات المسلحة فى أعلى درجات الاستعداد القتالى من أجل حماية حدود مصر على كافة الإتجاهات الإستراتيجية .

وكان الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد حضر المرحلة الإفتتاحية  للإجراءات التحضيرية المسبقة للتفتيش للوقوف على مدى الإستعداد القتالى للقوات كما تفقد عدد من الأسلحة المطورة التى زود بها التشكيل، فى إطار منظومة التطوير والتحديث التى تنفذها القوات المسلحة بكل الأفرع والتخصصات.

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وناقش عدد من الضباط وضباط الصف والجنود فى أسلوب تنفيذهم لمهامهم ومدى الإستفادة من عملية التطوير والتحديث وفقاً للمهام المكلفين بها وأشاد بالروح المعنوية لرجال الجيش الثانى الميدانى بما يؤهلهم لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم .

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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