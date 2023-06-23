وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب بأحد تشكيلات الجيش الثاني الميداني

شهد الفريق أول محمـد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات الجيش الثاني الميداني للوقوف على مدى جاهزية تنفيذ جميع المهام التي توكل إليه بكفاءة واقتدار، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

بدأت الإجراءات بعرض تقرير الكفاءة القتالية والذى تضمن الحالة الفنية والإدارية للوحدات المصطفة بعد تطويرها ورفع كفاءتها فى كافة الأسلحة والتخصصات المختلفة لدعم قدرتها لتكون فى أعلى درجات الاستعداد القتالى.

وألقى اللواء أح محمـد ربيع قائد الجيش الثانى الميدانى كلمة أشار فيها إلى أن مقاتلوا الجيش الثانى الميدانى يجددون العهد على بذل التضحيات لعودة الحياة إلى طبيعتها بشمال سيناء والدفاع عن أمن الوطن واستقراره، والاستمرار فى تنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم بكفاءة عالية وتحت مختلف الظروف.

ونقل الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال الجيش الثانى الميدانى.

وأكد أن القوات المسلحة شهدت خلال الفترة الماضية قفزة غير مسبوقة نحو تطوير نظم التسليح والتدريب لكافة الأفرع الرئيسية وتشكيلات القوات المسلحة لتكون فى أعلى درجات الإستعداد القتالى لحماية حدود مصر على كافة الإتجاهات الإستراتيجية.

وقام القائد العام للقوات المسلحة بالمرور على القوات المصطفة للاطمئنان على جاهزيتها وقدرتها على تنفيذ كافة المهام والوقوف على مستوى الكفاءة الفنية والقتالية للأسلحة والمعدات.

كما ناقش مع عدد من الضباط وضباط الصف والجنود فى أسلوب تنفيذهم لمهامهم، مشيدا بمدى تفهم كافة العناصر المشاركة بالتفتيش للمهام المكلفين بها بما يحقق المنظومة القتالية المتكاملة التى ترتكز على المقاتل المحترف والأسلحة والمعدات المتطورة.

وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد الإجراءات المسبقة للتفتيش للوقوف على مدى الاستعداد القتالى للقوات، وناقش العناصر المشاركة فى التفتيش فى أسلوب تنفيذهم لمهامهم القتالية المختلفة للتأكد من إستيعابهم لمنظومة التطوير والتحديث التى تمكنهم من آداء المهام على أكمل وجه.