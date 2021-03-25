سيـــاســة

وزير الدفاع يزور المرضى والمصابين بالمجمع الطبي للقوات المسلحة (صور)

أكد أن أبطال القوات المسلحة يثبتون كل يوم بما يقدمونه من بطولات وتضحيات أنهم نبت أصيل من الشعب المصرى
أحمد اللاهوني 5:34 م, الخميس, 25 مارس 21 5:34 م, الخميس, 25 مارس 21

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أكد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أن أبطال القوات المسلحة يثبتون كل يوم بما يقدمونه من بطولات وتضحيات أنهم نبت أصيل من الشعب المصري يحملون فى أعناقهم أمانة الحفاظ على سلامة الوطن وحرية أراضيه وإعلاء كلمته.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الدفاع لعدد من المرضى والمصابين من أبطال القوات المسلحة للاطمئنان على صحتهم، والذين يخضعون حالياً للعلاج بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادي.

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وأعرب القائد العام عن تمنياته بالشفاء العاجل لهم والعودة لاستكمال مهامهم فى الدفاع عن الوطن وصون مقدساته، وأمر بتوفير كافة الإمكانات الطبية والعلاجية والرعاية الطبية الفائقة وسبل الدعم لهم بإشراف نخبة من الخبراء والأطباء المتخصصين لمتابعة حالتهم الصحية.

ومن جانبهم أعرب المرضى والمصابون عن خالص إمتنانهم للقوات المسلحة على الرعاية ومستوى الخدمة الطبية المتميزة التى تُقدم لهم ولأسرهم، داعين الله أن يحفظ مصر وشعبها العظيم.

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حضر الجولة عدد من قادة القوات المسلحة.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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