وزير الدفاع يزور أبطال القوات المسلحة المصابين

بدور إبراهيمقام الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي يرافقه عدد من قادة القوات المسلحة بزيارة المصابين من ضباط وصف وجنود القوات المسلحة ، الذين أصيبوا جراء العملية الشاملة سيناء 2018 ، ويخضعون حالياً لتلقي العلاج بمستشفيات القوات المسلحة. ونقل القائد

بدور إبراهيم

قام الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي يرافقه عدد من قادة القوات المسلحة بزيارة المصابين من ضباط وصف وجنود القوات المسلحة ، الذين أصيبوا جراء العملية الشاملة سيناء 2018 ، ويخضعون حالياً لتلقي العلاج بمستشفيات القوات المسلحة.

ونقل القائد العام للمصابين تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة، واعتزازه بعطائهم وتضحياتهم بكل غالٍ ونفيس للدفاع عن الوطن ومقدساته ، وتمنياته لهم بالشفاء العاجل.

وأكد القائد العام أن ابطال القوات المسلحة والشرطة هم نبت أصيل من شعب مصر العظيم، يحملون على عاتقهم أمانة الدفاع عن مصرنا الغالية، يعملون بروح قتالية عالية وإصرار لا يلين لتنفيذ المهام المكلفين بها لاقتلاع جذور الارهاب والتطرف ودعم جهود البناء والاستقرار والتنمية لشعب مصر العظيم.

وأشاد بما يحققه رجال القوات المسلحة من نتائج ونجاحات متلاحقة خلال مراحل العملية الشاملة، “سيناء 2018″، والتي يواصل فيها المقاتلون تقديم أروع صور الشجاعة والتضحية والتصدي بكل قوة لكل من تسول له نفسه العبث بحدود الوطن ومقدراته.

وأوصى الفريق أول صدقى صبحى بضرورة توفير كل سبل الرعاية الصحية والاهتمام بالمصابين داخل المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للقوات المسلحة، معرباً عن تمنياته لهم بالشفاء العاجل.

ومن جانبهم أكد المصابون علي عزيمتهم وإصرارهم علي تطهير كل شبر من ارض سيناء ، والعودة لاستكمال مهامهم المقدسة في الدفاع عن الوطن وصون مقدساته.