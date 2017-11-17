وزير الدفاع يختتم زيارته إلى الهند

بدور إبراهيم اختتم الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والوفد المرافق له، زيارته الرسمية للهند، التى استغرقت عدة أيام، ووصل إلى القاهرة، اليوم الجمعة. وأجريت مراسم استقبال رسمية بمقر وزارة الدفاع الهندية له، ووضع القائد العام إكليل من الزهور على ال

بدور إبراهيم



اختتم الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والوفد المرافق له، زيارته الرسمية للهند، التى استغرقت عدة أيام، ووصل إلى القاهرة، اليوم الجمعة.

وأجريت مراسم استقبال رسمية بمقر وزارة الدفاع الهندية له، ووضع القائد العام إكليل من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول.

والتقى صبحى، بوزيرة الدفاع الهندية نيرمالا سيزرمان، وتبادل اللقاء سبل التعاون العسكري والخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين، كذلك تبادل الرؤى تجاه ما تشهده المنطقة من متغيرات وإنعكاساتها على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأجري القائد العام خلال الزيارة العديد من المباحثات المثمرة على صعيد التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين، شملت عدد من المسئولين بالقوات المسلحة الهندية، وبعض من رؤساء مجالس إدارات الشركات العاملة في الصناعات العسكرية، استهدفت زيادة آفاق التعاون الثنائي بين القوات المسلحة في مجالات التطور التكنولوجي والصناعات الحديثة.

واستعرض القائد العام خلال لقائه كل من مستشار الأمن القومي الهندي ووزيرة الخارجية، أبرز التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة والجهود المبذولة للحرب علي الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط.