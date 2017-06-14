وزير الدفاع يجتمع بمقاتلي المنطقتين الغربية والجنوبية

صدقي صبحي: سنتصدى بكل حسم لمن تسول له نفسة المساس بحدود مصربدور ابراهيمأكد الفريق اول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي أن القوات المسلحة تعمل بأقصي درجات اليقظة والإستعداد لفرض سيادة الدولة وتأمين حدودها والتصدي بكل حسم لكل من تسول له نفسة المساس بحدود مصر

صدقي صبحي: سنتصدى بكل حسم لمن تسول له نفسة المساس بحدود مصر



بدور ابراهيم

أكد الفريق اول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي أن القوات المسلحة تعمل بأقصي درجات اليقظة والإستعداد لفرض سيادة الدولة وتأمين حدودها والتصدي بكل حسم لكل من تسول له نفسة المساس بحدود مصر ، جاء ذلك خلال لقاء القائد العام بعدد من القادة والضباط والصف والجنود من رجال المنطقة الغربية العسكرية ومشاركتهم تناول الإفطار .

ونقل القائد العام تحية الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال المنطقة الغربية العسكرية حماة الغرب وتقديره لما يبذلوه من جهود و تضحيات للحفاظ على الأمن والإستقرار وحماية حدود الدولة عبر الإتجاه الإستراتيجى الغربى للدولة .

مشيداً بما يبذله حماة الغرب من جهد ومواقف بطولية خلال مواجهاتهم المستمرة مع العناصر الإجرامية وعصابات التهريب والمتسللين عبر الحدود والتصدى بكل شجاعة وتضحية للمخاطر والتحديات التى تواجه أمن مصر القومى فى ظل الظروف والتحديات الأمنية التى تواجهها منطقة الشرق الأوسط .

وأعرب القائد العام عن إعتزازه بقبائل وعشائر مطروح وتقديره لدورهم وعطائهم الوطني المشرف في تغليب المصالح العليا للوطن وجهودهم في استعادة الأمن والاستقرار ودعمهم الكامل للقوات المسلحة في كل ما يتخذ من إجراءات لتأمين حدودنا الغربية .

وكان القائد العام قد التقى برجال المنطقة الجنوبية العسكرية حماة الجنوب مقدماً التحية على الدور البطولي لرجال القوات المسلحة الذين يواصلون الليل بالنهار ويثبتون كل يوم انهم علي قدر المسئولية التي يحملون امانتها برغم كل المصاعب والتحديات ، موجهاً التحية لشهداء القوات المسلحة الذين قدموا ارواحهم فداء لوطنهم خلال المواجهات المستمرة مع قوي التطرف والإرهاب ، مؤكداً العقيدة القتالية والإيمانية الخالصة فهم خير اجناد الارض وخط الدفاع الأول عن مقدرات الشعب المصرى العظيم .

وادار القائد العام حوارا مع مقاتلي المنطقة الجنوبية تناول خلاله تطورات الاوضاع في المنطقة والتحديات التي تواجه الامن القومي المصري ، مشيراً إلى أن ما يجري تنفيذه من مشروعات قومية وانجازات متلاحقة خلال الفترة الماضية علي الصعيدين داخلياً وخارجياً اعادت الثقة في نمو الإقتصاد المصرى وإستعادة الأمن والإستقرار في كافة ربوع مصر .

وقام القائد العام بتكريم المتميزين من القادة والضباط والصف والجنود تقديراً لتفوقهم وتفانيهم في اداء مهامهم في الدفاع عن الوطن والوصول الي أعلى مستويات الكفاءة البدنية والقتالية .

حضر اللقاء الفريق محمود حجازى رئيس اركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة .