وزير الدفاع يتناول الإفطار مع مقاتلي الجيش الثالث والمنطقة الجنوبية العسكرية

بدور إبراهيمشارك الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى الضباط والصف والصناع العسكريين والجنود من مقاتلى الجيش الثالث الميدانى وقيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب والمنطقة الجنوبية العسكرية ورجال الوحدات الخاصة من الصاعقة والمظلات وعدد من أعضاء هيئة تدريس

بدور إبراهيم

شارك الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى الضباط والصف والصناع العسكريين والجنود من مقاتلى الجيش الثالث الميدانى وقيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب والمنطقة الجنوبية العسكرية ورجال الوحدات الخاصة من الصاعقة والمظلات وعدد من أعضاء هيئة تدريس وطلبة معهد ضباط الصف المعلمين تناول وجبة الإفطار فى شهر رمضان المبارك، والذى يأتى فى إطار لقاءاته المستمرة مع رجال القوات المسلحة والوقوف على الحالة المعنوية والقتالية للمقاتلين وتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات التى ترتبط بالقوات المسلحة ودورها فى حماية الأمن القومى المصرى على كافة الاتجاهات.

واستهل القائد العام لقاءاته بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم الذكية دفاعًا عن امن مصر وسلامتها.

ونقل القائد العام تحية الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال القوات المسلحة وتقديره لما يبذلوه من جهود وتضحيات للحفاظ على أمن الوطن واستقراره والإصرار على إقتلاع جذور الإرهاب.

وأكد القائد العام أن القوات المسلحة ماضية فى التصدى بكل حسم لأى محاولات تستهدف المساس بأمن مصر القومى، وأن رجال القوات المسلحة أقسموا على تأمين وحماية الوطن وسلامة أراضيه ضد كافة المخاطر والتحديات.

وأشاد بالعقيدة القتالية التى ينتهجها أبطال القوات المسلحة فى تنفيذ كافة المهام المكلفون بها بكل تفانٍ وإخلاص، وأشار القائد العام إلى النجاحات التى حققتها العملية الشاملة ” سيناء 2018″ مؤكدًا الاستمرار بكل قوة وعزم لدحر جذور الإرهاب بشمال سيناء، موضحًا أن القوات المسلحة تزداد يومًا بعد يوم قدرة وجاهزية على تأمين وحماية الدولة، بما وصلت إليه التشكيلات والوحدات من روح قتالية ومعنوية وقدرة عالية على تنفيذ كافة المهام، مشيرًا إلى أن الفرد المقاتل المحترف هو الثروة الحقيقية للقوات المسلحة وركيزتها الأساسية، مؤكدًا أنهم خير أجناد الأرض وأنهم سيظلوا أوفياء للمهام والمسئوليات التى كلفهم بها الشعب للدفاع عن أمنه واستقراره.

حضر اللقاءات الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.