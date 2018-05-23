وزير الدفاع يتناول الإفطار مع القوات البحرية والجيش الثاني الميداني

بدور إبراهيمشارك الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، الضباط والصف والصناع العسكريين والجنود من مقاتلي الجيش الثاني الميداني وطلبة كلية الضباط الاحتياط، ومقاتلي القوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية وطلبة الكلية البحرية وكلية الدفاع الجوي، تناول وجبة ا

بدور إبراهيم

شارك الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، الضباط والصف والصناع العسكريين والجنود من مقاتلي الجيش الثاني الميداني وطلبة كلية الضباط الاحتياط، ومقاتلي القوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية وطلبة الكلية البحرية وكلية الدفاع الجوي، تناول وجبة الإفطار وذلك على مدار الأيام الماضية بالتزامن مع بدء شهر رمضان المبارك.

يأتي ذلك ضمن لقاءاته الدورية برجال القوات المسلحة لتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات التي ترتبط بالقوات المسلحة ودورها في حماية الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات.

ونقل القائد العام، تحية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة، لرجال القوات المسلحة وتقديره لما يبذلونه من جهود وتضحيات للحفاظ على الأمن والاستقرار والدفاع عن الوطن ضد الإرهاب الغاشم، كما وجّه التحية لأرواح شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم دفاعا عن أمن مصر وسلامتها.

وأكد القائد العام، أن رجال القوات المسلحة أقسموا على صون كرامة الوطن وحماية مقدرات شعبه العظيم، وأن القوات المسلحة تعمل بأعلى درجات الاستعداد والجاهزية لتنفيذ أي مهمة تسند إليها للدفاع عن الوطن وتأمين حدوده وحماية ركائز الأمن القومي المصري.

وأعرب القائد العام، عن اعتزازه بقبائل وعشائر بدو سيناء وتقديره لدورهم وعطائهم الوطني المشرف في تغليب المصالح العليا للوطن وجهودهم في استعادة الأمن والاستقرار ودعمهم الكامل للقوات المسلحة في كل ما يتخذ من إجراءات للقضاء على الإرهاب في سيناء.

وأدار القائد العام حوارا تناول خلاله كل ما يدور من أحداث ومتغيرات على الساحتين الداخلية والخارجية وانعكاساتها على الأمن القومى لمصر والتي تعتبر قلب العروبة النابض.

حضر اللقاء الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.