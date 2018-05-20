وزير الدفاع يتناول الإفطار مع أساتذة وطلبة الكليات والمعاهد العسكرية

بدور إبراهيمشارك الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أعضاء هيئة التدريس وعدد من طلبة الكلية الحربية والكلية الفنية العسكرية وكلية الطب بالقوات المسلحة والمعهد الفنى للقوات المسلحة، تناول وجبة الافطار فى ثالث أيام شهر رمضان المبارك، والذى يأتى فى اطار لقاءا

بدور إبراهيم

شارك الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أعضاء هيئة التدريس وعدد من طلبة الكلية الحربية والكلية الفنية العسكرية وكلية الطب بالقوات المسلحة والمعهد الفنى للقوات المسلحة، تناول وجبة الافطار فى ثالث أيام شهر رمضان المبارك، والذى يأتى فى اطار لقاءاته المستمرة مع رجال القوات المسلحة والوقوف على الحالة المعنوية والقتالية للمقاتلين وتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات التى ترتبط بالقوات المسلحة ودورها فى حماية الامن القومى المصرى على كل الاتجاهات .

ونقل القائد العام تحية الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الاعلى للقوات المسلحة لأعضاء هيئة التدريس وطلبة الكليات والمعاهد العسكرية وتقديره لما يبذلونه من جهود لتطوير المنظومة التعليمية بما يساهم فى تقدم ورقى قواتنا المسلحة بالأسس العلمية الصحيحة .

وهنأ القائد العام رجال القوات المسلحة بحلول شهر رمضان المبارك ، وأشاد بالجهود المبذوله من ابطال القوات المسلحة البواسل ورجال الشرطة الأوفياء للقضاء على البؤر الإرهابية وتجفيف منابع الإرهاب بشمال ووسط سيناء مشيراً إلى النجاح الذى تم تحقيقه خلال العملية الشاملة ” سيناء 2018″.

وأشار إلى أن القوات المسلحة تزداد يوما بعد يوم قدرة وجاهزية على تأمين وحماية الدولة، بما وصلت اليه التشكيلات والوحدات من كفاءة وروح قتالية ومعنوية عالية وقدرة على تنفيذ كافة المهام التى توكل اليها.

مؤكدا أن القيادة العامة تولى الكليات والمعاهد العسكرية اهمية كبرى فى منظومة التطوير والتحديث وأن الفرد المقاتل المحترف هو الثروة الحقيقية للقوات المسلحة وركيزتها الاساسية .

كان القائد العام قد قام بتفقد مراحل تطوير ورفع كفاءة المعهد الفنى للقوات المسلحة وشاهد فيلما تسجيليا تناول مراحل هذا التطوير.

حضر اللقاء الفريق محمد فريد رئيس اركان حرب القوات المسلحة وقادة الافرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.