وزير الدفاع يتفقد منظومات التسليح بالقوات البحرية

بدور إبراهيم تفقد الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، اليوم الأحد، عددًا من منظومات التسليح والتأمين القتالي والفني بقيادة القوات البحرية. واستمع القائد العام إلى شرح تفصيلي من الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، تضمن عدد من المشروعات الإنش

بدور إبراهيم تفقد الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، اليوم الأحد، عددًا من منظومات التسليح والتأمين القتالي والفني بقيادة القوات البحرية.



واستمع القائد العام إلى شرح تفصيلي من الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، تضمن عدد من المشروعات الإنشائية التي يجري تنفيذها بقيادة القوات البحرية، وأعمال إنشاء وتطوير الأرصفة المخصصة لاستقبال ورباط القطع البحرية الجديدة، بعد تجهيزها بكافة الخدمات والمرافق، وفقاً لأحدث المنظومات القتالية والإدارية والفنية. وتفقد القائد العام عددًا من المنشأت الخاصة بالتأمين الفني وصيانة وإصلاح السفن داخل الورش الرئيسية للقوات البحرية، التي تقوم بأعمال استعادة الكفاءة الفنية والقتالية وإجراء العمرات لمختلف الوحدات والقطع البحرية، وزيارة أهم المنشأت التي تم بناؤها حديثاً لاستقبال ورباط الغواصات الجديدة. واستمع إلى شرح من قائد وطاقم الغواصة “41” التي دخلت الخدمة حديثًا بالقوات البحرية، متضمناً مراحل التدريب ورحلة الإبحار من ألمانيا وصولا إلى مصر، كما تفقد الغواصة الجديدة وناقش عدد من الأطقم التخصصية في أسلوب تنفيذ المهام المختلفة باعتبارها إضافة قوية للقدرات القتالية للقوات البحرية بما تملكه من خصائص فنية وانظمة قتالية ونيرانية عالية. ونقل القائد العام خلال لقاؤه عدد من الضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود القوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية، وعدد من طلبة الكلية البحرية وكلية الدفاع الجوي، تحية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلي للقوات المسلحة، واعتزازه بجهودهم في تأمين الوطن وصون مقدساته وحماية أمنه القومي. وهنأ القائد العام رجال القوات المسلحة بذكري انتصارات العاشر من رمضان، والتي أكدت الإرادة القوية للشعب المصري وتحمله الصعاب والتلاحم مع قواته المسلحة لتحويل الهزيمة إلى أعظم الانتصارات في التاريخ الحديث، معرباً عن تقديرة لجيل أكتوبر الذين اكدوا عظمة المقاتل المصري وكانوا قدوة في البسالة والفداء من أجل إسترداد أرض سيناء المقدسة. وأكد أن هذا الجيل من رجال القوات المسلحة هو امتداد لجيل أكتوبر بما يقدموه من بطولات وتضحيات في ظل ما تشهده مصر ومحيطها الإقليمي من تهديدات وتحديات غير مسبوقة تستهدف أمنها القومي، وتتطلب الحفاظ علي أعلي درجات الكفاءة والاستعداد وبناء القوة والقدرة التي تحمي مقدرات الوطن وسلامة شعبه العظيم. وأشار إلى حرص القيادة العامة على تعزيز القدرات القتالية للأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية وتطويرها كماً وكيفاً، وفقا لأحدث ما وصل إليه العالم من تكنولوجيا متطورة بما يمكنها من تأمين الحدود البرية والساحلية وحماية المصالح الاقتصادية، وقوة ردع ضد من تسول له نفسة المساس بمقدرات الوطن والامن والاستقرار بالمنطقة. وأدار القائد العام حواراً مع رجال القوات المسلحة إستمع فيه لأرائهم واستفساراتهم حول مختلف الموضوعات، وشدد علي ضرورة الحفاظ على اعلى مستويات الكفاءة والاستعداد القتالى والاهتمام بالتدريب والاعداد الجيد للفرد المقاتل علمياً وبدنياً باعتباره الركيزة الأساسية التى تعتمد عليها القوات المسلحة، وموصياً بأهمية الإلمام بمجالات العلم والمعرفة والحفاظ على الكفاءة القتالية والفنية للأسلحة والمعدات لضمان قدرتها على تنفيذ المهام تحت مختلف الظروف. وكرم القائد العام المتميزين من رجال القوات المسلحة تقديراً لتفوقهم وتفانيهم في تنفيذ المهام التي أسندت إليهم والحفاظ علي أعلي مستويات الكفاءة والإستعداد القتالي، والفريق أسامة منير ربيع قائد القوات البحرية السابق ومنحة وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، والذى صدق على منحه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تقديرًا لجهودة فى خدمة القوات البحرية. كان الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، قد التقي عدد من مقاتلي الوحدات الخاصة من المظلات والصاعقة وطالبهم بالحفاظ على أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي، وتنفيذ أي مهمة تسند اليهم في تحت مختلف الظروف، مؤكدًا أنهم أحد الدعائم القوية للقوات المسلحة في حماية ركائز الأمن القومي المصري. وأشاد بما ينفذه مقاتلوا الوحدات الخاصة من عمليات ناجحة للقضاء على البؤر والاوكار الارهابية بمناطق مكافحة النشاط الإرهابي بسيناء، وما يبذلونه من جهود للحفاظ علي كفائتهم واستعدادهم القتالي والوصول بها الي المستوي الذي يحقق أهداف القوات المسلحة ويدعم قدرتها علي مجابهة التحديات بكل الثقة والقدرة علي مواجهتها والتغلب عليها، مؤكدًا أن لمصر جيشا قوياً قادراً على يضع أمن مصر وسلامتها وقدسية أراضيها فوق كل اعتبار، مشيراً إلى أنها لن تسقط وستظل قوية وقادرة بفضل وحدة وتماسك المصريين جميعاً.