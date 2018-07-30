وزير الدفاع يتفقد قوات تأمين شمال سيناء ويشيد بالروح القتالية لأبطال الجيش والشرطة

بدور إبراهيم:قام الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بزيارة قوات التأمين المتمركزة بشمال سيناء، والتي تؤدي مهامها في تنفيذ الخطط الأمنية المحكمة لمحاصرة وتضييق الخناق على العناصر التكفيرية والقضاء عليها في مناطق مكافحة النشاط الارهابى خلال مراحل العملي



بدور إبراهيم:

قام الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بزيارة قوات التأمين المتمركزة بشمال سيناء، والتي تؤدي مهامها في تنفيذ الخطط الأمنية المحكمة لمحاصرة وتضييق الخناق على العناصر التكفيرية والقضاء عليها في مناطق مكافحة النشاط الارهابى خلال مراحل العملية الشاملة ” سيناء 2018 ” .

بدأت الزيارة بتفقد مطار العريش وقوات التأمين للوقوف على الاستعداد والكفاءة القتالية والاطمئنان على الحالة الإدارية والمعيشية للعناصر المشاركة فى النقاط والارتكازات الأمنية ، كما شارك القائد العام ابطال القوات المسلحة في تنفيذ بعض الأنشطة الرياضية والبدنية ، حيث أشاد بالروح المعنوية والقتالية العالية التي يتمتع بها مقاتلي شمال سيناء .

وتفقد القائد العام للقوات المسلحة مركز العمليات الدائم بقطاع تأمين شمال سيناء لمتابعة مراحل سير العمليات العسكرية التى تنفذها قوات مكافحة الإرهاب على مدار الساعة ، كما التقى القائد العام للقوات المسلحة قوات تأمين شمال سيناء حيث بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن الإبرار من رجال القوات المسلحة والشرطة ، ونقل القائد العام تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه والشعب المصري بما يقومون بة من إعمال بطولية ساهمت في اقتلاع جذور الإرهاب وعودة الحياة تدريجياً الى طبيعتها لمدن شمال ووسط سيناء ، مؤكداً ان القيادة العامة للقوات المسلحة تولى اهتماما كبيراً بالفرد المقاتل وتسليحه بأحدث الأسلحة والمعدات التي تمكنه من تنفيذ كافة المهام التي توكل إلية تحت مختلف الظروف .

وأشاد القائد العام للقوات المسلحة بالتنسيق والتعاون الجيد بين القوات المسلحة والشرطة لرصد وتتبع الخلايا الإرهابية وتنفيذ الضربات الإستباقية الناجحة ضد هذه العناصر ، مؤكداً إن أهالي سيناء هم خط الدفاع الأول عن أمن مصر القومي جنباً إلى جنب مع رجال القوات المسلحة والشرطة .

وأشار إلي أهمية التطوير المستمر في الإستراتيجيات الأمنية التي يجري تنفيذها على الأرض لمواجهة العمليات الإجرامية في سيناء ، مشدداً علي ضرورة الحفاظ علي أعلي درجات اليقظة والجاهزية التى يتميز بها خير أجناد الأرض للتصدي لكافة التهديدات والمواقف العدائية واستعادة الأمن والأمان لهذا الجزء العزيز من أرض مصر. حضر الجولة قائد قيادة شرق القناة لمكافحة الإرهاب قائد الجيش الثانى الميدانى ..