وزير الدفاع يتفقد التدريب المشترك للكلية الحربية وأكاديمية الشرطة

بدور إبراهيمتفقد الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى البرنامج التدريبى المشترك لطلبة الكلية الحربية واكاديمية الشرطة والذي تضمن عدد من المهارات القتالية والبدنية وفنون القتال ومهارت الدفاع عن النفس وتنفيذ الرماية متدرجة الصعوبة ، مشيداً بما شهده من مهارة عا

بدور إبراهيم

تفقد الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى البرنامج التدريبى المشترك لطلبة الكلية الحربية واكاديمية الشرطة والذي تضمن عدد من المهارات القتالية والبدنية وفنون القتال ومهارت الدفاع عن النفس وتنفيذ الرماية متدرجة الصعوبة ، مشيداً بما شهده من مهارة عالية ومستوى متميز وقدرات بدنية عالية وسرعة البديهة اثناء تنفيذ كافة المهام.

كما التقى الفريق أول صدقى صبحى بالطلبة المستجدين من الكليات العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة ، مشيراً إلى ضروروة تحلى الطلبة بأسس وقواعد الانضباط العسكري والتسلح بالعلم والمعرفة وإلتزود بالثقافة العامة والإطلاع على كل ما يدور حولهم من أحداث .

وأكد أن الأجيال الجديدة قادرة على تحمل مسؤلية الدفاع عن الوطن وصون مقدساته ، وأن ما شهده من كفاءة عالية ولياقة بدنية مرتفعة فى التدريب يؤكد على أنهم يمتلكون إرادة وعزيمة ليكونوا دماءاً جديدة تتدفق داخل صفوف القوات المسلحة .

وأشاد القائد العام بأعضاء هيئة التدريس وبالمنظومة التعليمية والبرامج التدريبة والإعداد المهاري والعسكري لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية مشيراً بأنهم يحملون مسئولية تخريج أجيال جديدة قادرة على إستكمال مسيرة العطاء داخل المؤسسة العسكرية وإكتسابهم لقيم ومبادئ القوات المسلحة التى تمكنهم من تنفيذ مهامهم وواجباتهم على أكمل وجه ليكونوا قدوة لشباب مصر فى العمل الجاد والإهتمام بالعلم والمعرفة .

