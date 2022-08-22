وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول للأكاديمية والكليات العسكرية بالكلية الحربية (صور)

تفقد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى مراحل إنتقاء الطلبة المتقدمين للقبول للأكاديمية والكليات العسكرية بالكلية الحربية، وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة إجراءات تنسيق القبول .

واستعرض مدير الكلية الحربية الموقف الحالى لإختبارات القبول للطلبة المتقدمين للإلتحاق بالأكاديمية والكليات العسكرية لإختيار أفضل العناصر للإنضمام لصفوف القوات المسلحة .

وتفقد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى دورة العمل داخل مكتب التنسيق ولجان القومسيون الطبى وما تضمه من عيادات طبية حديثة ومتطورة من خلال منظومة عمل بواسطة نخبة من الأطباء والإستشاريين من ضباط القوات المسلحة.

أعقبه المرور على إختبارات اللياقة البدنية والسباحة وقفزة الثقة التى يتم خلالها تقييم القدرات البدنية لإنتقاء أفضل العناصر بناءاً على المعايير القياسية المقررة للإلتحاق .

وناقش الفريق أول محمد زكى عدد من الطلبة المتقدمين فى أسلوب الإختبارات المختلفة التى خضعوا لها خلال مختلف المراحل، وأثنى على ما تحصل عليه المتقدمون من نتائج فى ضوء المنافسة النزيهة لنيل شرف الإنضمام إلى صفوف القوات المسلحة.

وأشار إلى أن كل شخص سيتم قبولة فى الأكاديمية والكليات العسكرية سيكون بناءاً على إمكانياته وقدراته وأنه لا مجال لأى عوامل أخرى فى الإختبارات ، متمنياً التوفيق والنجاح لكل الطلبة وأن يتمكنوا من إجتياز الإختبارات التى تؤهلهم بأن يكونوا شريان جديد ينبض داخل القوات المسلحة .

وفى ختام الجولة التفقدية قام القائد العام للقوات المسلحة بالمرور على عدد من أماكن التدريب داخل الكلية الحربية للإطمئنان على سير العملية التعليمية.

كما ناقش عدد من الطلبة فى عدد من الموضوعات مشيداً بحالة الوعى والمستوى الثقافى العالى للطلبة ، وموجهاً الشكر للقائمين والمشرفين على إختبارات القبول ومكتب التنسيق وما يقومون به من جهد يضمن تحقيق مبدأ المساواة والشفافية والنزاهة لكافة الطلبة .

حضر الجولة عدد من قادة القوات المسلحة .