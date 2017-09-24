وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالكليات والمعاهد العسكرية

بدور ابراهيمتفقد الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، اليوم الأحد، أحد مراحل إنتقاء الطلبة المتقدمين للقبول بالكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة. وتابع وزير الدفاع اختبارات المواجهة الشخصية بحضور مديرى الكليات والمعاهد العسكرية لتقييم وإنتق

بدور ابراهيم

تفقد الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، اليوم الأحد، أحد مراحل إنتقاء الطلبة المتقدمين للقبول بالكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة.

وتابع وزير الدفاع اختبارات المواجهة الشخصية بحضور مديرى الكليات والمعاهد العسكرية لتقييم وإنتقاء الطلبة المرشحين لإستكمال مراحل اختبارات القبول بالكليات والمعاهد العسكرية بمقر مكتب تنسيق القبول بالكلية الحربية .

وناقش القائد العام عددا من الطلبة فى أسلوب تنفيذ الإختبارت المختلفة التى خضعوا لها خلال المراحل السابقة وأثنى على المستوى المتميز للمتقدمين وما تحصلوا عليه من نتائج فى ضوء المنافسة الشريفة لنيل شرف الإنضمام إلى صفوف القوات المسلحة.

وأكد على حرص القيادة العامة على وضع شروط دقيقة للإنتقاء نخبة من خيرة شباب مصر للإنضمام إلى الكليات والمعاهد العسكرية التى وفرت لها القيادة العامة كافة الإمكانيات لبناء جيل من ضباط المستقبل الذين ترتكز عليهم القوات المسلحة فى تنفيذ كافة المهام التى تسند إليها للدفاع عن الوطن وصون مقدساته .

