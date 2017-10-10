وزير الدفاع يتابع رعد 28 على الحدود الغربية

بدور إبراهيم شهد الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، اليوم الثلاثاء، المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بالذخيرة الحية "رعد 28" التي تنفذه إحدي وحدات المنطقة الغربية العسكرية، وفق بيان. وتضمنت المرحلة الرئيسية دفع المفارز الميكانيكية والمد

بدور إبراهيم

شهد الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، اليوم الثلاثاء، المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بالذخيرة الحية “رعد 28” التي تنفذه إحدي وحدات المنطقة الغربية العسكرية، وفق بيان.

وتضمنت المرحلة الرئيسية دفع المفارز الميكانيكية والمدرعة لإدارة أعمال القتال وتدمير العدو فى مواجهتها و السيطرة علي قريه حدودية وتطهيرها من العناصر الارهابية بالتعاون مع القوات الجوية، وتحت ستر وسائل وأسلحة الدفاع الجوي ، وبمساندة المدفعية والمقذوفات الموجهة المضادة للدبابات والهليكوبتر المسلح.

وأثنى الفريق أول صدقي صبحي علي الجهد الذي يبذله رجال المنطقة الغربية العسكرية في حماية الأمن القومي المصري علي الاتجاه الغربى.

وأكد حرص القوات المسلحة على أتخاذ كافة التدابير والاجراءات التي تكفل السيطرة الامنية الكاملة علي الحدود البرية والساحلية ، ودعم القدرة القتالية والادارية والفنية للوحدات والتشكيلات علي مواجهة كافة صور التهديدات والعدائيات المحتملة ومنع عمليات التهريب والتسلل عبر الحدود المصرية .

ووجه القائد العام التحية للقادة والضباط والصف والصناع العسكريين وجنود المنطقة الغربية العسكرية علي الاداء المتميز والأستعداد القتالي العالي الذي ظهرت خلال مراحل تنفيذ المشروع.

وأوضح أن الشعب المصري يقدر ما يقومون به من مهام جسام لمنع المخططات والمحاولات التي تهدف إلى النيل من أمن واستقرار المجتمع المصري.

وأعرب عن اعتزازه لقبائل وعشائر مطروح وتقديره لدورهم وعطائهم الوطني المشرف في دعم القوات المسلحة في تأمين الحدود الغربية.

حضر المرحلة الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة ومحافظ مطروح وعدد من دارسى الكليات والمعاهد العسكرية والمدنية وشيوخ وعواقل مرسى مطروح .

