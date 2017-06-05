وزير الدفاع يبحث مع نظيرته الفرنسية أوجه التعاون العسكري

بدور إبرهيماستقبل الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، سيلفي جولار وزيرة القوات المسلحة الفرنسية والوفد المرافق لها الذي يزور مصر حالياً، حيث أجريت لها مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزف السلام الوطني لكلا البلدين.وعقد الجانبان لقا

بدور إبرهيم

استقبل الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، سيلفي جولار وزيرة القوات المسلحة الفرنسية والوفد المرافق لها الذي يزور مصر حالياً، حيث أجريت لها مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزف السلام الوطني لكلا البلدين.

وعقد الجانبان لقاءً بحث فيه عددٍ من الملفات التي تمس المنطقة، وسبل تعزيز أوجه التعاون العسكري، في ضوء علاقات التعاون والشراكة التي تجمع البلدين، وكذلك فتح آفاقٍ جديدةٍ في مختلف المجالات؛ لتوحيد وجهات النظر حول القضايا الراهنة وعلى رأسها مجابهة الإرهاب.

وخلال اللقاء، أكد الفريق أول صدقي صبحي أن مصر تعتز بعلاقاتها الراسخة مع فرنسا ولا سيما في المجال العسكري، مشيراً إلى انعكاس تلك العلاقات بشكل إيجابي على المنطقة بما تشهدها من تحديات.

من جانبها أشادت سيلفي جولار بجهود مصر وقواتها المسلحة فى محاربة الإرهاب والتطرف، ودورها الداعم للأمن والاستقرار علي المستويين الإقليمي والدولي .

حضر اللقاء الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.