وزير الدفاع يبحث آخر المستجدات مع نظيره السودانى

بدور إبراهيم:استقبل الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف، وزير الدفاع الوطنى السودانى، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية واستعراض حرس الشرف بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع،

بدور إبراهيم:

استقبل الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف، وزير الدفاع الوطنى السودانى، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية واستعراض حرس الشرف بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني للدولتين الشقيقتين.

وعقد الجانبان لقاء تناول آخر المستجدات علي الساحتين المحلية والإقليمية وانعكاساتها علي الأمن والاستقرار بالمنطقة، ومناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين في العديد من المجالات .

وأكد القائد العام خلال اللقاء عمق الراوبط التاريخية والقواسم المشتركة التى تجمع شعوب وادى النيل، مشيرا إلي أهمية التعاون بين البلدين لمواجهة التحديات والمتغيرات التي تستهدف المنطقة، ودعم جهود الأمن والاستقرار لجميع شعوب القارة الأفريقية .

من جانبه، أكد وزير الدفاع الوطنى السودانى علي العلاقات الوطيدة مع مصر والروابط الممتدة التي تجمع البلدين ، مشيرا إلي حرص بلاده علي تعزيز مجالات الشراكة والتعاون مع مصر في جميع المناحي، والعمل علي توفير جميع السبل، بما يلبي المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين ، وأشاد بالجهود والمواقف المصرية ودورها الريادي في حفظ السلم والأمن ومحاربة الإرهاب والتطرف داخل القارة الأفريقية.

حضر اللقاء الفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة والسفير السوداني بالقاهرة .