وزير الدفاع ونظيره ببوركينا فاسو يناقشان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك (صور)

التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وزير الدفاع وشئون المحاربين القدامى بجمهورية بوركينا فاسو والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، وأجريت له مراسم استقبال رسمية وإستعراض حرس الشرف بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

تناول اللقاء مناقشة عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء مجالات التعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا الجانبين.

وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن اعتزاز مصر بعلاقاتها الاستراتيجية مع جمهورية بوركينا فاسو ، مؤكداً حرص القوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون والشراكة فى مختلف المجالات العسكرية.

من جانبه أشاد وزير الدفاع وشئون المحاربين القدامى بجمهورية بوركينا فاسو بدور مصر المؤثر والفاعل فى كافة القضايا المطروحة داخل القارة الأفريقية ، معرباً عن تطلعه لمزيد من التعاون العسكرى والأمنى بين البلدين.

كما تم توقيع بروتوكول تعاون فى مجال الدفاع بين الجانبين تضمن أهم مجالات التعاون التى تسعى القوات المسلحة للبلدين لتدعيمها خلال المرحلة المقبلة .

حضر اللقاء والبروتوكول الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين وسفير جمهورية بوركينا فاسو بالقاهرة والملحق العسكرى البوركينى بالقاهرة.