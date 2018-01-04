وزير الدفاع ورئيس الأركان يهنئان البابا تواضروس بعيد الميلاد

بدور إبراهيم قام الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، يرافقه الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ، بتقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الأسكندرية الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد بمقر الكاتدرائية ال

بدور إبراهيم



قام الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، يرافقه الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ، بتقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الأسكندرية الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

وخلال اللقاء أكد القائد العام أن مصر سوف تظل بعطاء ابنائها ووحدة نسيجهم الوطني المتماسك بعيدة عن كل صور الفتن والازمات ووطنا عزيزا لكل المصريين ، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة على مصر والمصريين بالأمن والاستقرار والتقدم .

وأشار إلى أن رجال القوات المسلحة يضعون أمن مصر وقدسية أراضيها فوق كل اعتبار ، ومستعدين للتضحية والعطاء من إ‘جل اقتلاع جذور الارهاب والتطرف ودعم مسيرة البناء والتنمية .

من جانبه أعرب قداسة البابا تواضروس الثاني عن شكره وإعتزازه بدور القوات المسلحة في خدمة الوطن وحماية أمنة واستقراره.

