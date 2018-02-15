وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان بقائد القيادة المركزية الأمريكية

بدور إبراهيمالتقى الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالفريق أول جوزيف فوتيل، قائد القيادة المركزية الأمريكية، والوفد المرافق له، الذي يزور مصر حالياً.تناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجالات التعاون العسكري والتدريبات المشتركة بي

بدور إبراهيم





التقى الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالفريق أول جوزيف فوتيل، قائد القيادة المركزية الأمريكية، والوفد المرافق له، الذي يزور مصر حالياً.

تناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجالات التعاون العسكري والتدريبات المشتركة بين القوات المسلحة لكلا البلدين، وتطرق اللقاء إلي الجهود الإقليمية والدولية بشكل عام وجهود القوات المسلحة المصرية بشكل خاص الرامية للقضاء علي الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار بمصر ومنطقة الشرق الأوسط.

وأكد صبحي أن مصر وقواتها المسلحة تخوض معركة فاصلة للقضاء علي الإرهاب والتطرف واجتثاث جذوره من خلال خطة المجابهة الشاملة سيناء 2018 التى تنفذها التشكيلات التعبوية والأفرع الرئيسية بالتعاون مع الشرطه المدنية، مؤكدا أن الحرب على الإرهاب بالمنطقة تتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي للقضاء علي تلك التنظيمات الإرهابية والعمل على تجفيف مصادر تمويله على كل المستويات، معربا عن اعتزازه بعلاقات الشراكة التي تربط القوات المسلحة لكلا البلدين، وتطلعه لأن تشهد المرحلة الحالية مزيدا من التعاون المشترك في كافة المجالات.

من جانبه، أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية، دعم بلاده لمصر وقواتها المسلحة في الحرب علي الإرهاب، وأشاد بما حققته من نجاحات ضد العناصر الإرهابية بسيناء، مؤكدا عمق علاقات الشراكة الإستراتيجية والتعاون الممتد بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

كما التقى الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالفريق أول جوزيف فوتيل، وتناول اللقاء عددا من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء علاقات التعاون العسكرى والتدريبات المشتركة بين القوات المسلحة لكلا البلدين وعلى رأسها تدريبات النجم الساطع.

وحضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.

