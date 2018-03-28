وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان لجان انتخابية

بدور إبراهيمتفقد الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي العملية الانتخابية اليوم الأربعاء بعدد من اللجان بمحافظة القليوبية للاطمئنان علي الحالة الأمنية والتيسيرات المقدمة للمواطنين خلال اليوم الثالث لانتخابات الرئاسة 2018.واستمع القائد العام إلى شرح من

بدور إبراهيم

تفقد الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي العملية الانتخابية اليوم الأربعاء بعدد من اللجان بمحافظة القليوبية للاطمئنان علي الحالة الأمنية والتيسيرات المقدمة للمواطنين خلال اليوم الثالث لانتخابات الرئاسة 2018.

واستمع القائد العام إلى شرح من أبطال القوات المسلحة عن سير عمليات التأمين بمختلف المقرات مشيدا بوعى الشعب المصرى وحرصة على المشاركة فى الإنتخابات الرئاسية بكثافة بكافة ربوع الوطن

ووجه التحية لرجال القوات المسلحة والشرطة على دورهم الوطنى فى حماية ارادة المصريين والحفاظ على امن الوطن واستقرارة بالتزامن مع التضحيات والبطولات التى يقدمونها لإقتلاع جذور التطرف والارهاب من شمال ووسط سيناء خلال مراحل العملية الشاملة سيناء 2018 .

كما تفقد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة عدد من اللجان الإنتخابية بمحافظة الإسماعلية فى اطار اليوم الثالث للعملية الإنتخابية

وقام بمتابعة سير عمليه التأمين بعدد من المقرات الإنتخابية ، مشيداً بنجاح ابطال القوات المسلحة والشرطة فى تأمين الجبهة الداخلية وتوفير المناخ الآمن للمصريين للادلاء باصواتهم بكل حرية ، وتحقيق الأمن والإستقرار لاستكمال مسيرة التنمية وبناء الوطن.

وحضر الجولة عدد من قادة القوات المسلحة .