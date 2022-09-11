وزير الدفاع والإنتاج الحربي يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية

التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً .

تناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والقضايا التي تمس المصالح المشتركة في ضوء مجالات التعاون العسكرى وسبل دعمها بين الجانبين .

وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن اعتزازه بعلاقات الشراكة الإستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكداً حرص القوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون فى مختلف المجالات العسكرية والأمنية .

فيما أشاد قائد القيادة المركزية الأمريكية بالدور المحورى التى تقوم به الدولة المصرية فى تحقيق الأمن والإستقرار والتوازن بالمنطقة، مؤكداً على عمق العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية .

كما التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق أول مايكل كوريلا والوفد المرافق له وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك فى مجالات التدريب وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين .

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.