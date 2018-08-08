وزير الدفاع والإنتاج الحربي يلتقى مقاتلى الجيش الثانى الميدانى

بدور إبراهيمالتقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بعدد من الضباط والصف والصناع العسكريين والجنود من مقاتلى الجيش الثانى الميدانى.بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن أمن مصر وشعبها العظيم.ونقل ا

بدور إبراهيم

التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بعدد من الضباط والصف والصناع العسكريين والجنود من مقاتلى الجيش الثانى الميدانى.

بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن أمن مصر وشعبها العظيم.

ونقل القائد العام لرجال القوات المسلحة تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وتقديرة لتضحياتهم ودورهم البطولى فى تطهير شمال سيناء من براثن الإرهاب الأسود خلال مراحل العملية الشاملة “سيناء 2018″، مؤكداً أن القوات المسلحة كانت وستظل الدرع الواقية للأمن والاستقرار في مصر والمنطقة.

وأكد القائد العام أن إستراتيجية القوات المسلحة ترتكز على حماية الأمن القومي المصري وتأمين حدود الدولة علي كافة الاتجاهات الإستراتيجية، والتعاون مع وزارة الداخلية لتأمين الجبهة الداخلية، وتوفير المناخ الأمن لمخططات التنمية الشاملة بكافة ربوع مصر، مشيداً بدور أبناء سيناء الشرفاء فى المشاركة مع القوات المسلحة والشرطة فى استعادة الأمن والاستقرار والتنمية إلى شبه جزيرة سيناء.

وشدد القائد العام على ضرورة الانتباه إلى حروب المعلومات والشائعات التى تتعرض لها الدولة المصرية للتشكيك فى الإنجازات التى تحققت على أرض الواقع، مشيداً بالروح القتالية لأبطال القوات المسلحة وتضحياتهم المستمرة للدفاع عن أمن مصر وسلامتها.

وأدار القائد العام حواراً مع القادة والضباط وضباط الصف والجنود استمع فيه لآرائهم واستفساراتهم وناقشهم فى كل ما يدور بأذهانهم فى مختلف المجالات وأكد ضرورة الحفاظ علي مستوى الاستعداد القتالى لوحداتهم ليكونوا قادرين على تنفيذ المهام الموكلة إليهم بكفاءة تامة، والعمل علي توفير كل الإمكانيات للارتقاء بالفرد المقاتل معيشياً وإدارياً واجتماعياً.

وحضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.