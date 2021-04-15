سيـــاســة

وزير الدفاع والإنتاج الحربي يشهد مناقشة البحث الرئيسي لأكاديمية ناصر العسكرية العليا

البحث يناقش الاستراتيجية المقترحة للحفاظ على استقرار وتماسك المجتمع المصرى
أحمد اللاهوني 9:50 م, الخميس, 15 أبريل 21 9:50 م, الخميس, 15 أبريل 21

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شهد الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، البحث الرئيسى لأكاديمية ناصر العسكرية العليا بعنوان “الاستراتيجية المقترحة للحفاظ على استقرار وتماسك المجتمع المصرى فى ظل التهديدات والتحديات الحالية والمنتظرة”، والذى نفذته كلية الدفاع الوطنى فى إطار خطة الأنشطة البحثية للقوات المسلحة للعام البحثى 2020/2021.

وذلك بحضور الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من الوزراء، وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

وألقى اللواء أ ح طارق هلال، مدير أكاديمية ناصر العسكرية العليا كلمة قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة التى قدمت كافة أوجه الدعم للارتقاء بالمستوى العلمى لدارسى الأكاديمية، مشيرا إلى أن فعاليات هذا البحث تأتى فى ظل تسارع المتغيرات الاجتماعية داخل المجتمع والتحديات التى تؤثر على استقراره وتماسكه.

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شارك فى إعداد البحث نخبة من مستشارى كلية الدفاع الوطنى بأكاديمية ناصر العسكرية العليا والباحثين فى العلوم السياسية والإجتماعية، وإنتهى البحث الذى تم تناوله خلال ثلاث جلسات عمل إلى تقديم عدد من التوصيات والآليات المقترحة للحفاظ على استقرار المجتمع المصرى وتماسكه حتى عام 2050.

وفى نهاية البحث نقل الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تحيات وتقدير  الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لأعضاء هيئة التدريس والدارسين بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.

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وأكد حرص القوات المسلحة على المشاركة فى تقديم رؤى لمواجهة التحديات المختلفة التى تؤثر على المجتمع، مشيداً بالجهد المبذول فى البحث وأهميته فى دعم جهود الدولة للحفاظ على استقرار وتماسك المجتمع وبناء الإنسان المصرى فى مصر الحديثة.

حضر البحث عدد من مديرى الكليات والمعاهد العسكرية وأعضاء هيئة التدريس والدارسين بأكاديمية ناصر العسكرية العليا وعدد من الشخصيات العامة وأساتذة الجامعات والخبراء الاستراتيجيين والإعلاميين.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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