وزير الدفاع والإنتاج الحربي يتفقد إجراءات القبول بالكليات العسكرية (صور)

تفقد الفريق أول محمد زكى ، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، مراحل انتقاء الطلبة المتقدمين للقبول بالكليات العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة، لمتابعة سير الاختبارات المختلفة لاختيار أفضل العناصر المؤهلة طبياً وبدنياً ونفسياً ، لإعداد وتأهيل دفعات جديدة من الضباط المقاتلين القادرين على حمل راية الوطن، واستكمال مسيرة العطاء لأبطال القوات المسلحة.

وتابع القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى مراحل الكشف الطبى على الطلبة المتقدمين للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية، والذى ينفذ بواسطة نخبة من الأطباء والاستشاريين من ضباط القوات المسلحة وفقاً لمعايير علمية وطبية دقيقة تتماشى مع المواصفات اللائقة للخدمة بالقوات المسلحة.

وأشاد بالمستوى المتميز للطلبة المتقدمين ومدى رغبتهم للوصول إلى شرف الإلتحاق بالحياة العسكرية وذلك أثناء المرور على لجان إختبارات اللياقة البدنية وقفزة الثقة التى يتم خلالها تقييم مدى الثقة بالنفس والجرأة لانتقاء أفضل العناصر وفقاً للمعايير القياسية.

كما تضمنت الجولة حضور كشف الهيئة للطلبة كأحد مراحل الإختبارات النهائية للمتقدمين للالتحاق بالكليات العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة، وناقش القائد العام للقوات المسلحة عدد من الطلبة المتقدمين فى أسلوب تنفيذ الاختبارت المختلفة التى خضعوا لها خلال مراحل الاختبارات المختلفة.

ثم التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بطلبة الكلية الحربية وأعضاء هيئة التدريس وأعضاء مكتب تنسيق الكليات والمعاهد العسكرية وكافة العناصر القائمة بالإشراف والمتابعة لاختبارات القبول بكافة مراحلها.

ونقل لهم تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأوصاهم بضرورة التمسك بالمبادئ والقيم الأصيلة للعسكرية المصرية والحفاظ على لياقتهم البدنية العالية، والحفاظ على الانضباط العسكرى فى المظهر والجوهر.

وأعرب الفريق أول محمد زكى عن سعادته بالعدد الكبير المتقدم من خيرة شباب الوطن من مختلف محافظات الجمهورية، والذى يعد دلالة على ثقتهم الكبيرة فى العسكرية المصرية العريقة وحرصهم على الانضمام لصفوف القوات المسلحة.

ووجه القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الشكر للقائمين والمشرفين على مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية وما يقدمونه من تسهيلات وخدمات للطلبة التى من شأنها توفير الوقت والمجهود خلال كافة الإجراءات وبما يضمن تحقيق مبدأ العدل والمساواة بين كافة المتقدمين.