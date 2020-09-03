سيـــاســة

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقى نائب رئيس المفوضية الأوروبية

اللقاء تناول مناقشة التعاون المشترك فى مجال الدفاع
أحمد اللاهوني 8:30 م, الخميس, 3 سبتمبر 20 8:30 م, الخميس, 3 سبتمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوت المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، جوزيف بوريل نائب رئيس المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية ورئيس مجلس الدفاع بالإتحاد الأوروبى والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً .

وتناول اللقاء الأوضاع الأمنية بالمنطقة ذات التأثير على كلاً من مصر والإتحاد الأوروبى وكذا التعاون المشترك فى مجال الدفاع .

وأعرب القائد العام عن تقديره للعلاقات التى تجمع بين مصر والاتحاد الأوروبى باعتبارها علاقات ذات طبيعة إستراتيجية تقوم على التعاون بين شركاء لتحقيق الإستقرار والأمن لشعوب ضفتى المتوسط، خاصة وأن الإتحاد الأوروبى يعد من أهم شركاء مصر فى عملية أمن وإستقرار المنطقة، فضلاً عن أن العلاقات بين مصر ودول الأعضاء تتسم بأهمية كبرى سياسياً وعسكرياً وإقتصادياً .

من جانبه أكد جوزيف بوريل على أهمية إستمرار التنسيق المشترك مع مصر ، والتعاون معها لتحقيق الإستقرار والأمن لشعوب ضفتى المتوسط .

حضر اللقاء السفير خالد البقلى سفير مصر ببروكسل وعدد من قادة القوات المسلحة .

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

ملف الكاتب أحمد اللاهوني

اقرأ أيضاً