سيـــاســة

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يشهد الندوة التخصصية لإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع

تناقش أهمية الوعى المجتمعى فى تحقيق الأمن القومى 
أحمد اللاهوني 7:59 م, الخميس, 22 أبريل 21 7:59 م, الخميس, 22 أبريل 21

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شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ندوة بعنوان ” دور الوعى المجتمعى فى تحقيق الأمن القومى وأمن وسلامة القوات المسلحة فى ظل تعاظم التهديدات والتحديات التى تواجهها الدولة المصرية خلال المرحلة الراهنة ” ، التى نظمتها إدارة المخابرات الحربية والإستطلاع ، وذلك بحضو الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من الوزراء وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة .

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وألقى مدير إدارة المخابرات الحربية والإستطلاع كلمة أشار فيها إلى أن فعاليات الندوة تأتى فى ظل تسارع المتغيرات الإجتماعية داخل المجتمع والتحديات التى تؤثر على إستقراره وتماسكه ، مشيراً إلى الجهود المبذولة والتعاون المستمر بين القوات المسلحة وجميع الأجهزة المعنية لزيادة الوعى المجتمعى لما له من أهمية فى تحقيق الأمن القومى المصرى .

شارك فى إعداد الندوة نخبة من الباحثين والمتخصصين فى العلوم السياسية والإجتماعية ، والتى تناولت ثلاث جلسات علمية إنتهت إلى تقديم عدد من التوصيات والآليات المقترحة لتقديم إستراتيجية لتنمية الوعى المجتمعى فى مصر .

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وفى نهاية الندوة نقل الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى  تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للحضور وهنأهم بمناسبة حلول ذكرى العاشر من رمضان ، مؤكداً إستمرار جهود القوات المسلحة لتحقيق الوعى المجتمعى بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة بما يحقق إستقرار وتماسك المجتمع  .

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حضر الندوة عدد من مديرى الكليات والمعاهد العسكرية وعدد من الشخصيات العامة  وعدد من رؤساء الجامعات المصرية والخبراء الإستراتيجيين .

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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