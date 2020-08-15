وزير الدفاع : مصر ستظل وطنًا آمنًا بتضحيات أبنائه ووحدة نسيجهم المتماسك

خلال لقائه عددًا من الضباط المعينين لتولي الوظائف القيادية بالقوات المسلحة

أكد الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أن مصر ستظل وطنًا آمنًا بتضحيات أبنائه ووحدة نسيجهم الوطني المتماسك، مشيرًا إلى أهمية نشر الوعي بمخاطر الحروب غير النمطية والمحاولات الخبيثة لزعزعة الاستقرار والعمليات الإجرامية الممنهجة التى تسعى إلى هدم الأوطان.

جاء ذلك خلال لقاء الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بعدد من الضباط المعيّنين لتولّي الوظائف القيادية بالقوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة. وزير الدفاع خلال لقائه عدداً من الضباط المعينين لتولى الوظائف القيادية بالقوات المسلحة

وبدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء مصر الذين فاضت أرواحهم من أجل حماية الوطن وصَوْن مقدساته.

ونقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، للقادة والضباط؛ لتولّيهم الوظائف القيادية بمستوياتها المختلفة، والتى تعتبر مسئولية كبرى وضعتها القيادة العامة للقوات المسلحة فى أعناقهم من أجل أن تبقى راية الوطن عالية.

وأشار القائد العام إلى أهمية إعداد وتأهيل أجيال من قـادة وضباط القوات المسلحـة لتولّي الوظائف القيادية فى كل مناصب الحياة العسكرية، والارتقاء بمستوياتهم العلمية والفكرية ليكونوا على دراية كاملة بكل ما يدور من أحداث إقليمية وعالمية وانعكاساتها على الأمن القومى المصرى.

وأدار القائد العام حوارًا مع القادة والضباط استمع فيه لآرائهم واستفساراتهم، وناقشهم فى كل ما يدور بأذهانهم حول مختلف القضايا.

وأوصى القائد العام القادة بضرورة التواصل مع المرءوسين على كل المستويات، والاهتمام بدراسة العلوم العسكرية والجرأة فى اتخاذ القرار، ومواصلة البحث والاطلاع فى مجالات المعرفة العسكرية والمدنية التى تعينهم على أداء مهامّهم.