وزير الدفاع: مصر تخوض معركة متصلة ضد الإرهاب

بدور ابراهيمالتقى الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ، مقاتلي القوات المسلحة من الضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بمختلف الجيوش والمناطق العسكرية والأفرع الرئيسية وقيادات وهيئات وإدارات القوات المسلحة عبر شبكة الفيديو كونفرانس .بدأ اللقاء ب

بدور ابراهيم

التقى الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ، مقاتلي القوات المسلحة من الضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بمختلف الجيوش والمناطق العسكرية والأفرع الرئيسية وقيادات وهيئات وإدارات القوات المسلحة عبر شبكة الفيديو كونفرانس .

بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح شهداء الواجب من أبطال القوات المسلحة والشرطة الذين آثروا الوطن على أنفسهم وقدموا ارواحهم دفاعا عن امنه واستقراره

ونقل القائد العام تحية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلي للقوات المسلحة وإعتزازه بعطائهم وتضحياتهم في الحفاظ علي الأمانة المقدسة التي كلفهم الشعب بها لحماية الوطن والدفاع عن أمن وسلامة أراضيه

ووجه القائد العام التهنئة للشعب المصري مسلمين واقباط بمناسبة قرب حلول أعياد القيامة وذكري الاسراء والمعراج وكذلك الذكري السادسة والثلاثون لاعياد تحرير سيناء .

كما وجه القائد العام التحية والتقدير لكل رجال القوات المسلحة والشرطة على النجاح فى تأمين الانتخابات الرئاسية من خلال الإعداد والتدريب الجيد للقوات والتفهم الدقيق لمهامهم في تأمين وحماية ارادة المصريين الذين ضربوا اروع الامثلة فى الوطنية بمشاركتهم المكثفة خلال الإنتخابات الرئاسية بجميع انحاء الجمهورية.

وبالأصالة عن كل مقاتلي القوات المسلحة وجة القائد العام التهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى على الثقة الغالية التى أولالها له الشعب المصرى العظيم بإعادة إنتخابة رئيساً للجمهورية لفترة رئاسية ثانية

وقال إن الشعب المصري اختار الحفاظ علي كيان الدولة المصرية واستمرار العمل والانتاج رغم الظروف التي يمر بها الوطن ، والقضاء علي جذور التطرف والارهاب مؤكدا ان الشعب المصري لديه الوعي الكامل بالمؤامرات التي تحاك ضد الوطن

وأشار إلى أن القوات المسلحة تجدد العهد امام الله على الوقوف خلف القيادة السياسية للنهوض بالوطن فى شتى المجالات.

كما وجه الشكر والتقدير لرجال هيئة القضاء الذين شاركوا بالاشراف على الانتخابات بكل نزاهة وشفافية .

وأكد القائد العام ان مصر تخوض معركة متصلة ضد قوي التطرف والارهاب التي تسعي إلى عرقلة مسيرة الشعب المصري وما حققه طوال الفترة الماضية من إنجازات ملموسة فى مجالات البناء والتنمية وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين

وأكد أن ارادة المصريين واصطفافهم علي قلب رجل واحد كفيلة بتذليل الصعاب، وأن ما نواجهه من مشكلات لن تحل إلا بعزيمة المصريين أنفسهم في ظل ما نواجهه من مخططات وتحديات اقتصادية واجتماعية وامنية على كافة الاتجاهات .

وأدار الفريق أول صدقى صبحى حواراً مع رجال القوات المسلحة إستمع فيه لأرائهم وإستفساراتهم ، وطالبهم ان يكونوا قدوة للمجتمع المصرى دائما فى الاخلاص والتفانى فى العمل والانضباط والتضحية من اجل مصر، فعقيدة القتال من اجل مصر ليست فقط فى الميدان وانما تمتد الي كل مهنة علي ارض الوطن الذي ينتظر الكثير من شعبنا المصري الأبي ، فالاتقان والعمل هما اساس تقدم الشعوب

وطالب رجال القوات المسلحة بالحفاظ على روحهم المعنوية العالية والتحلى بحسن الخلق والتواصل مع المرؤوسين والحفاظ على امن وسلامة القوات المسلحة الذى يعد جزء أصيل من أمن مصر القومى .

حضر اللقاء الفريق محمد فريد رئيس اركان حرب القوات المسلحه و قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قاده القوات المسلحة .

