وزير الدفاع: مصرلن تسقط بفضل تماسك شعبها

-الفريق أول صدقى صبحى يتفقد منظومات التسليح والتأمين القتالى والفنى بالقوات البحريةبدور إبراهيم:تفقد الفريق أول صدقى صبحى، وزير الدفاع، عدداً من منظومات التسليح والتأمين القتالى والفنى، بقيادة القوات البحرية، واستمع إلى شرح تفصيلى من الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية، تضمن عدداً من الم

– الفريق أول صدقى صبحى يتفقد منظومات التسليح والتأمين القتالى والفنى بالقوات البحرية



بدور إبراهيم:

تفقد الفريق أول صدقى صبحى، وزير الدفاع، عدداً من منظومات التسليح والتأمين القتالى والفنى، بقيادة القوات البحرية، واستمع إلى شرح تفصيلى من الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية، تضمن عدداً من المشروعات الإنشائية التى يجرى تنفيذها، بقيادة القوات البحرية، وأعمال إنشاء وتطوير الأرصفة المخصصة لاستقبال ورباط القطع البحرية الجديدة، بعد تجهيزها بكافة الخدمات والمرافق وفقاً لأحدث المنظومات القتالية والإدارية والفنية.

وتفقد صبحى عدداً من المنشآت الخاصة بالتأمين الفنى وصيانة وإصلاح السفن داخل الورش الرئيسية للقوات البحرية التى تقوم بأعمال استعادة الكفاءة الفنية والقتالية وإجراء العمرات لمختلف الوحدات والقطع البحرية، كذلك زيارة أهم المنشآت التى تم بناؤها حديثاً لاستقبال ورباط الغواصات الجديدة، واستمع إلى شرح من قائد وطاقم الغواصة «41» التى دخلت الخدمة حديثا بالقوات البحرية، متضمناً مراحل التدريب ورحلة الإبحار من ألمانيا وصولا إلى مصر، كما تفقد الغواصة الجديدة وناقش عددا من الأطقم التخصصية فى أسلوب تنفيذ المهام المختلفة باعتبارها إضافة قوية للقدرات القتالية للقوات البحرية، بما تملكه من خصائص فنية وأنظمة قتالية ونيرانية عالية.





وهنأ رجال القوات المسلحة بذكرى العاشر من رمضان التى أكدت الإرادة القوية للشعب المصرى وتحمله الصعاب والتلاحم مع قواته المسلحة لتحويل الهزيمة إلى أعظم الانتصارات فى التاريخ الحديث، معرباً عن تقديره لجيل أكتوبر الذى أكد عظمة المقاتل المصرى وكان قدوة فى البسالة والفداء من أجل استرداد أرض سيناء المقدسة، وأكد أن هذا الجيل من رجال القوات المسلحة هو امتداد لجيل أكتوبر، بما يقدمه من بطولات وتضحيات، فى ظل ما تشهده مصر ومحيطها الإقليمى من تهديدات وتحديات غير مسبوقة تستهدف أمنها القومى وتتطلب الحفاظ على أعلى درجات الكفاءة والاستعداد وبناء القوة والقدرة التى تحمى مقدرات الوطن وسلامة شعبه العظيم.