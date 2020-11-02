سيـــاســة

وزير الدفاع فى البرتغال لدعم علاقات التعاون العسكرى

غادر القاهرة صباح اليوم الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على رأس وفد عسكرى رفيع المستوى متوجهاً إلى جمهورية البرتغال، فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام . ومن المقرر أن تشهد الزيارة إجراء عدة…

أحمد اللاهوني 12:21 م, الأثنين, 2 نوفمبر 20 12:21 م, الأثنين, 2 نوفمبر 20

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غادر القاهرة صباح اليوم الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على رأس وفد عسكرى رفيع المستوى متوجهاً إلى جمهورية البرتغال، فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام .

ومن المقرر أن تشهد الزيارة إجراء عدة مباحثات مع كبار المسئولين بوزارة الدفاع البرتغالية وكذلك مناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء علاقات الشراكة والتعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين فى العديد من المجالات .

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وتأتى زيارة الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة إلى البرتغال تلبية للدعوة الموجهة من جوا جوميز كرافينهوا وزير الدفاع البرتغالى لدعم علاقات التعاون العسكرى بين البلدين .

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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