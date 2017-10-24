وزير الدفاع: رجال الجيش والشرطة درع الوطن

بدور إبراهيمالتقى الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، اليوم الثلاثاء، عددًا من مقاتلي القوات المسلحة من الضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بنطاق المنطقة المركزية العسكرية. بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء الواجب من أبطال القوات المس

بدور إبراهيم

التقى الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، اليوم الثلاثاء، عددًا من مقاتلي القوات المسلحة من الضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بنطاق المنطقة المركزية العسكرية. بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء الواجب من أبطال القوات المسلحة والشرطة الذين آثروا الوطن على أنفسهم وقدموا أرواحهم دفاعًا عن أمنه واستقراره. ونقل القائد العام تحية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، واعتزازه بعطائهم وتضحياتهم للحفاظ علي الأمانة التي كلفهم الشعب بها لحماية مقدساته وسلامة أراضيه.

وأكد القائد العام أن رجال القوات المسلحة والشرطة درع الوطن وسيفه في مواجهة التطرف والإرهاب وكل من يحاول استباحة أرض مصر وحدودها وسيادة شعبها وسلامة أراضيها، مطالبًا رجال القوات المسلحة باليقظة والاستعداد الدائم والحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي لتنفيذ كافة المهام التي تسند إليهم تحت مختلف الظروف.

وأشار وزير الدفاع إلى ضرورة الاهتمام بتنمية المهارات الميدانية للمقاتلين، وصقل مهارة القادة والضباط الأصاغر على سرعة اتخاذ القرار والأخذ بأسباب العلم والمعرفة لمواجهة كافة المخاطر والتهديدات النمطية وغير النمطية.

وأكد حرص القيادة العامة على تطوير برامج التدريب القتالي لكافة التشكيلات والوحدات والأفرع الرئيسية وتزويدها بأحدث المنظومات القتالية عالميًا، والارتقاء بالخدمات المقدمة للفرد المقاتل إداريًا ومعيشيًا ومعنويًا، بما يمكنها من تنفيذ المهام لحماية وتأمين حدود الدولة برًا وبحرًا وجوًا، والوصول لأعلى معدلات الكفاءة القتالية العالية.

وأدار الفريق أول صدقي صبحي، حوارًا مفتوحًا مع رجال القوات المسلحة واستمع إلى تساؤلاتهم واستفساراتهم ، تجاه مختلف القضايا والموضوعات علي الساحتين الداخلية والخارجية، والجهود التي تبذلها القوات المسلحة لدعم وحماية ركائز الأمن القومي المصري علي كافة الاتجاهات. ووجه التحية والتقدير لأبطال إنفاذ القانون من القوات المسلحة والشرطة على دورهم فى تأمين الجبهة الداخلية وتطهير سيناء من البؤر الإرهابية، مشيرًا إلى الجهود التي نفذتها المنطقة المركزية العسكرية طوال الفترة الماضية للمعاونة في حماية المنشآت والأهداف الحيوية والدفاع عن أمن الوطن واستقراره.

وفي نهاية اللقاء قام القائد العام بتكريم عدد من المتميزين من رجال المنطقة، تقديرًا لتفانيهم في تنفيذ المهام المكلفين بها خلال العام التدريبي الحالي.