وزير الدفاع خلال لقاء مقاتلى الجيش الثالث : الحفاظ على الاستعداد القتالى هو الضمان الحقيقى للأمن والاستقرار

واستهلّ القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى اللقاء بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن الأبرار الذين ضحّوا بأنفسهم دفاعًا عن أمن مصر واستقرارها،

التقى الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، عددًا من مقاتلى الجيش الثالث الميدانى؛ وذلك استكمالًا للقاءات الدورية التى تحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنفيذها للتواصل مع المقاتلين وتوحيد المفاهيم تجاه مختلف الموضوعات التى ترتبط بالقوات المسلحة على جميع المستويات.

بدأ اللقاء بكلمةٍ ألقاها قائد الجيش الثالث الميدانى أشار من خلالها إلى مشاركة تشكيلات ووحدات الجيش الثالث الميدانى فى تنفيذ الالتزامات التدريبية المخططة، فضلًا عن الاستمرار فى القضاء على الإرهاب بوسط وجنوب سيناء، مؤكدًا جاهزية واستعداد مقاتلى الجيش الثالث الميدانى لتنفيذ جميع المهام التى تُسند إليهم تحت مختلف الظروف.

واستهلّ القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى اللقاء بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن الأبرار الذين ضحّوا بأنفسهم دفاعًا عن أمن مصر واستقرارها، ثم نقل للحضور تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، مشيدًا بما يبذلوه من جهد بكل تفانٍ وإخلاص من أجل رفعة شأن مصر.

وأشار القائد العام للقوات المسلحة إلى أن الحفاظ على الاستعداد القتالي العالي لمواجهة كل التحديات الداخلية والخارجية هو الضمان الحقيقى لأمن واستقرار الوطن فى ظل الأحداث والمتغيرات المتسارعة التى قد تهدد أمن مصر القومى، مؤكدًا أن القيادة العامة للقوات المسلحة تكثف من جهودها فى اتجاه تنمية وتعمير سيناء، معربًا عن اعتزازه بقبائل وعواقل سيناء وتقديره لدورهم وعطائهم الوطنى المشرف فى تغليب مصالح الوطن العليا ودعمهم الدائم للقوات المسلحة للحفاظ على أمن مصر واستقرارها.

وأدار القائد العام للقوات المسلحة حوارًا مع رجال الجيش الثالث الميدانى واستمع لآرائهم واستفساراتهم فى العديد من الموضوعات عن الموقف المحلي والإقليمي والدولي، وأعرب عن سعادته بما لمسه من روح معنوية عالية وإصرار على تنفيذ أى مهام قد توكل إليهم، كما أوصاهم بالحفاظ على لياقتهم البدنية وكفاءتهم القتالية لتظل مصر دائمًا وطنًا آمنًا لكل المصريين.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.