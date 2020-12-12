سيـــاســة

وزير الدفاع خلال لقاء مقاتلى الجيش الثانى الميدانى: نضحى بالغالى والنفيس للحفاظ على أمن الوطن  

يأتي تأكيداً على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة للتواصل الدائم مع أبنائها المقاتلين
أحمد اللاهوني 7:32 م, السبت, 12 ديسمبر 20 7:32 م, السبت, 12 ديسمبر 20

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ألتقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بعدد من مقاتلي الجيش الثاني الميداني بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، الذي يأتي تأكيداً على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة للتواصل الدائم مع أبنائها المقاتلين بكافة الأفرع الرئيسية والمناطق العسكرية والجيوش الميدانية .

بدأ اللقاء بكلمة ألقاها قائد الجيش الثاني الميداني أكد خلالها على الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة العامة للقوات المسلحة ومتابعتها المستمرة لسير عمليات مكافحة الإرهاب بشمال سيناء مع الالتزام بتنفيذ الأنشطة التدريبية المخططة، ليظل رجال الجيش الثاني الميداني محافظين على استعدادهم القتالي العالي لمواجهة ودحر العناصر الإرهابية، وتنفيذ أي مهام قتالية تسند إليهم .

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واستهل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي كلمته بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بدمائهم الذكية فداء لمصر وشعبها العظيم، ثم نقل لمقاتلي الجيش الثاني الميداني تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحه على ما يقدمونه من نجاحات مستمرة خلال المعارك التي يخوضنها ودورهم البطولي في تطهير شمال سيناء، من براثن الإرهاب البغيض، وقضائهم على مخططات العناصر الإرهابية الرامية لزعزعة استقرار الوطن.

وأكد  أن القوات المسلحة المصرية بكافة أفرعها تضحي بالغالي والنفيس من أجل الحفاظ على أمن الوطن وصون مقدراته .

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ثم نقل لمقاتلى الجيش الثانى الميدانى تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة على ما يقدمونه من نجاحات مستمرة خلال المعارك التى يخوضونها ودورهم البطولى فى تطهير شمال سيناء من براثن الإرهاب البغيض، وقضائهم على مخططات العناصر الإرهابية الرامية لزعزعة إستقرار الوطن.

وأكد أن القوات المسلحة المصرية بكافة أفرعها تضحى بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على أمن الوطن وصون مقدراته .

وأشار القائد العام للقوات المسلحة أن خطط التنمية الطموحة للدولة المصرية لا بد أن ترتكز على قوة عسكرية صلبة تؤمن دائما بحق الشعب المصري نحو التطلع لمستقبل أفضل بعيداً عن تخريب الجماعات الإرهابية وسعيهم الدائم لترويع المواطنين الآمنين وعرقلة مسيرة التقدم والبناء .

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كما أشاد بالدور الوطني لشيوخ وعواقل سيناء الشرفاء والتفافهم حول القوات المسلحة مؤكداً أن نجاح الحرب على الإرهاب يرتكز على التعاون مع أبناء سيناء النبلاء الذين يمثلون خط الدفاع الأول للأمن والاستقرار في سيناء.

وأدار القائد العام للقوات المسلحة حواراً مع مقاتلي الجيش الثاني الميداني استمع فيه لأرائهم واستفساراتهم وناقشهم في كل ما يدور بأذهانهم في مختلف المجالات محلياً وإقليمياً وعالميا، وأكد على ضرورة الحفاظ على مستوى الاستعداد القتالي لوحداتهم ليكونوا قادرين على تنفيذ المهام التي قد توكل إليهم بكفاءة واقتدار .

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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