وزير الدفاع: انضمام الجيل الرابع من الرافال إضافة قوية

بدور إبراهيم: استقبل الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي، اليوم فلورانس بارلي وزيرة القوات المسلحة الفرنسية والوفد المرافق لها الذي يزور مصر حاليا، وفق بيان وأجريت مراسم استقبال رسمية واستعراض حرس الشرف بمقر الامانة…

بدور إبراهيم:

استقبل الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي، اليوم فلورانس بارلي وزيرة القوات المسلحة الفرنسية والوفد المرافق لها الذي يزور مصر حاليا، وفق بيان

وأجريت مراسم استقبال رسمية واستعراض حرس الشرف بمقر الامانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقي العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

. وعقد الجانبان لقاء تناول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء تطورات الاوضاع التي تشهدها منطقة الشرق الاوسط ، وبحث أوجه التعاون العسكري بين البلدين في مجالات الدفاع والتصنيع المشترك وتبادل الخبرات والتدريب .

وأعرب القائد العام عن اعتزازه بزيارة الوزيرة الفرنسية لمصر والتي تأتي امتدادا لعلاقات راسخة من الشراكة والتعاون المثمر مع فرنسا ولا سيما في المجال العسكري ، وتوافق رؤى القيادة السياسية للبلدين الصديقين تجاه دعم جهود الامن والاستقرار بالمنطقة ، وتنسيق الجهود والمواقف المشتركة تجاه العديد من القضايا علي الساحتين الاقليمية والدولية .

من جانبها أشادت السيدة فلورانس بارلي بجهود مصر وقواتها المسلحة فى محاربة الإرهاب ، ودورها الداعم للأمن والاستقرار علي المستويين الإقليمي والدولي في ضوء العلاقات المتميزة

وأكدت حرص بلادها علي تعزيز أوجه التعاون المشترك مع مصر في العديد من المجالات ، حضر اللقاء الفريق محمد فريد رئيس اركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة .

وعقب اللقاء تفقد الوزيران أحد القواعد الجوية المصرية التي تضم أحدث المقاتلات متعددة المهام من الرافال المنضمة حديثا إلى القوات الجوية المصرية

واستمعا إلى شرح تتضمن الامكانات التدريبية والقتالية والفنية للقاعدة بعد تطويرها وتحديثها بالاستفادة من الخبرات الفرنسية وصولا لارقي النظم العلمية والتكنولوجية ونظم التسليح العالمية .

وقام الوزيران بإفتتاح أحد المنشأت التدريبية المتطورة التي تضم أحدث قاعات التدريب ونظم المحاكيات لطائرات الرافال.

وناقشا عدد من الطيارين في اسلوب التدريب وتنفيذ المهام المخططة، كما استمعا إلى شرح لمراحل الاعداد والتخطيط لاحد الطلعات التدريبية المخططة، وتفقدا معرضا لمعدات ومنظومات التامين الفنى للمقاتلات متعددة المهام.

وأكد القائد العام ان انضمام الجيل الرابع من مقاتلات الرافال يمثل إضافة قوية لقدراتنا الجوية تستطيع من خلالها تنفيذ كل ما تكلف به من مهام علي الإتجاهات الإستراتيجية المختلفة ، ويزيد من قدرة قواتنا المسلحة فى الحفاظ على أمن مصر القومى والإقليمى ضد أى تهديدات .

حضر الجولة الفريق يونس المصري قائد القوات الجوية وعدد من قادة القوات المسلحة والوفد الفرنسي المرافق .