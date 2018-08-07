وزير الدفاع النيجيري يتطلع للتصنيع المشترك مع الإنتاج الحربي المصري

أحمد اللاهونى :أعرب وزير الدفاع النيجيري عن فخره بما شاهده من إمكانيات متقدمة في مصانع الإنتاج الحربي المصري في مختلف مجالات التصنيع من (دبابات، مدافع، عربات مدرعة، ذخائر مختلفة، أجهزة الرادار، معدات الحرب الإلكترونية، أجهزة الاتصالات) والتي تشجع على إقامة علاقات مشتركة وفتح مجالات عديدة للتعاون و

أحمد اللاهونى :

أعرب وزير الدفاع النيجيري عن فخره بما شاهده من إمكانيات متقدمة في مصانع الإنتاج الحربي المصري في مختلف مجالات التصنيع من (دبابات، مدافع، عربات مدرعة، ذخائر مختلفة، أجهزة الرادار، معدات الحرب الإلكترونية، أجهزة الاتصالات) والتي تشجع على إقامة علاقات مشتركة وفتح مجالات عديدة للتعاون وتبادل الخبرات بين البلدين، مؤكدا أن بلاده تسعى إلى زيادة التنسيق من أجل النهوض بالتصنيع في مختلف مجالات تصنيع المعدات العسكرية.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم، منصور محمد دان، وزير الدفاع النيجيري، والوفد المرافق له بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات أحد المصانع التابعة للإنتاج الحربي، وزارا المعرض الدائم للمنتجات العسكرية لشركات الإنتاج الحربي للتعرف على الإمكانيات الفنية والتكنولوجية المستخدمة في تصنيع المعدات العسكرية.

وفي بداية الزيارة، رحب “العصار” بـ”دان” مؤكدا رغبته في فتح آفاق جديدة للتعاون بين الطرفين في مجالات التصنيع المختلفة.

واستعرض إمكانيات شركات الإنتاج الحربي الفنية والتكنولوجية التى يمكن إستغلالها في التعاون والتصنيع المشترك بين شركات الإنتاج الحربي المصرية والشركات النيجيرية العاملة فى مجالات مماثلة.

ودعا “العصار”، وزير الدفاع النيجيرى إلى ضرورة تبادل زيارات الوفود بين شركات الإنتاج الحربي والشركات فى دولة نيجيريا الشقيقة لتحديد مجالات التصنيع المشترك بحيث تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون والتنسيق بين الطرفين.



وفي نهاية الزيارة، اتفق الجانبان على قيام وفد نيجيري بزيارة شركات الإنتاج الحربي المصرى لتحديد مجالات التعاون المشتركة التى يمكن من خلالها بدء التعاون بين الطرفين.