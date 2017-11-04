وزير الدفاع: القوات المسلحة ماضية نحو بناء وتطوير قدراتها العسكرية

بدور ابراهيم أكد الفريق أول، صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي أن القوات المسلحة ماضية نحو بناء وتطوير قدراتها العسكرية. جاء ذلك بحسب بيان عقب لقاءه بعدد من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس بالكليات والمعاهد العسكرية بمقر الكلية الحربية، والذى بدأ ب

بدور ابراهيم



أكد الفريق أول، صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي أن القوات المسلحة ماضية نحو بناء وتطوير قدراتها العسكرية.

جاء ذلك بحسب بيان عقب لقاءه بعدد من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس بالكليات والمعاهد العسكرية بمقر الكلية الحربية، والذى بدأ بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن .

وأوضح أن طلبة الكليات والمعاهد العسكرية هم جزء أصيل من شباب الوطن وحراس مستقبله ، يمثلون طاقات بشرية خلاقة يذيدون قوة القوات المسلحة ويدعمون مهامها ومسئولياتها لتسهم فى حماية الوطن أرضا وشعبا وتاريخا.

وأشار القائد العام إلى أن المنشأت التعليمية قلاع لبناء الانسان القادر على البذل والعطاء وتوارث المبادىء والقيم والتقاليد العسكرية العريقة الراسخة جيلا بعد جيل.

ولفت إلى حرص القوات المسلحة علي التطوير والتحديث للمنظومة التعليمية داخل الكليات والمعاهد العسكرية لاعداد الطالب لتحمل المسئوليه الانضباطية والاخلاقية والعلميه بعد تخرجه والتى تعينه على اداء واجبه بكل أمانة وإخلاص.

وأكد القائد العام أن القوات المسلحة ماضية نحو بناء وتطوير قدراتها العسكرية وفقا لأحدث النظم العالمية بما يمكنها من أداء مهامها في حماية الوطن وصون مقدساته، وذلك استنادا لأسس علمية وتكنولوجية وطاقات بشرية خلاقة قادرة على الابتكار والتطوير والبحث العلمي في مختلف المجالات

وأشار إلى حجم المسئولية الملقاة علي عاتق القوات المسلحة فى اقتلاع جذور التطرف والإرهاب.

وشدد على أن أمن مصر وسلامتها يكمن فى قوات مسلحة قوية وقادرة على مجابهه كافه المخاطر والتحديات التي تواجه المصريون.



وأدار القائد العام حوارا مع طلبة الكليات والمعاهد العسكرية استمع خلاله إلى أرائهم واستفساراتهم، وطالبهم بمواصلة البحث والاطلاع والمعرفة والتمسك بقيم الانضباط العسكري وحسن الخلق ، وتطوير ملكاتهم الابداعية وقدراتهم المهارية والبدنية والاستفادة من خبرات وتجارب قادتهم ، بما يؤهلهم في المستقبل القريب كدعم متدفق لمسيرة القوات المسلحة وما تكلف به من مهام في كافة المجالات

وشدد القائد العام على ضرورة الادراك والفهم الكامل لحروب الجيل الرابع التى تستهدف وعى الشباب مطالبا بتحرى الدقة فى تناول واستيعاب كافة المعلومات المتعلقه بالأمن القومى المصرى.

وقام القائد العام بتكريم عدد من المعلمين والطلبة المتميزين بالكليات والمعاهد العسكرية تقديرا لتفوقهم الدراسي والعلمي خلال فترة دراستهم .