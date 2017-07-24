وزير الدفاع القطري: نجهز لتدريبات عسكرية مشتركة مع أمريكا وتركيا

سبوتنيكقال وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، إن بلاده تجهز للبدء بتدريبات أمريكية تركية قطرية مشتركة.وأضاف العطية، خلال مقابلة مع قناة "RT"، أن العلاقات الأمريكية القطرية قديمة و"نحن نتعامل كحلفاء".وتابع: "الدول التي فرضت علينا الحصار تفاجأت بأن رعاياها لدينا بالآلاف"، مضيفًا: "بيّن

سبوتنيك

قال وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، إن بلاده تجهز للبدء بتدريبات أمريكية تركية قطرية مشتركة.





وأضاف العطية، خلال مقابلة مع قناة “RT”، أن العلاقات الأمريكية القطرية قديمة و”نحن نتعامل كحلفاء”.

وتابع: “الدول التي فرضت علينا الحصار تفاجأت بأن رعاياها لدينا بالآلاف”، مضيفًا: “بيّنّا للدول الصديقة والشقيقة المزاعم التي تبنّتها دول الحصار. ولم يكن لدينا أي معلومات عن فرض الحصار، وكان القرار مفاجئًا لنا”.

من ناحية أخرى أكد وزير الدفاع القطري أن “سوريا تحتاج للتكاتف من الجميع لخروج الشعب السوري من أزمته”.