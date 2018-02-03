وزير الدفاع القطري لواشنطن بوست: السعودية والإمارات كانتا تنويان غزونا

خالد بدر الدينذكرت صحيفة واشنطن بوست، التى أجرت الحوار مع وزير الدفاع القطرى، أن موظفا كبيرا بوزارة الخارجية الأمريكية أكد أن مقاطعة جيران قطر لها طالت مدتها أكثر من اللازم، رغم أن إدارة الرئيس دونالد ترامب كانت تؤيدها فى البداية غير أنها تريد الآن أن تتحد دول الخليج لمحاربة الميليشات الإسلامية

خالد بدر الدين



ذكرت صحيفة واشنطن بوست، التى أجرت الحوار مع وزير الدفاع القطرى، أن موظفا كبيرا بوزارة الخارجية الأمريكية أكد أن مقاطعة جيران قطر لها طالت مدتها أكثر من اللازم، رغم أن إدارة الرئيس دونالد ترامب كانت تؤيدها فى البداية غير أنها تريد الآن أن تتحد دول الخليج لمحاربة الميليشات الإسلامية واحتواء إيران بدلا من محاربة هذه الدول بعضها.

والهدف الظاهر من زيارة خالد بن محمد العطية وزير الدفاع القطرى لواشنطن مؤخرًا هو إجراء حوار استراتيجى مع جيم ماتيس وزير الدفاع الأمريكى، ولكن الترحيب الأمريكى بالمبعوث القطرى هو أيضًا وسيلة لكى تؤكد الإدارة الأمريكية أنها مستاءة من المقاطعة التى بدأتها جيرانها، لا سيما الإمارات والسعودية ضد قطر فى يونيو الماضى لمعاقبتها بزعم أن حكومة الدوحة تساند الإرهاب.



وتحدث خالد بن محمد العطية مع لالى ويماوث محرر واشنطن بوست حول النزاع بين قطر الدول العربية، واعتماد بلاده على إيران وإمكانية التقارب مع حكومة طهران فى ظل المقاطعة.

وفيما يلى مقتبسان من الحوار:



-لديك قوات تركية فى قطر فهل تخشى فعلًا من غزو السعودية والإمارات لبلادك؟



-أنا لا أقول أنى خائف ولكنهما لديهما نوايا للتدخل العسكرى.



-السعودية والإمارات؟



-طبعًا! لديهما هذه النية، ولكن علاقاتنا مع تركيا تعود لفترة طويلة قبل أزمة المقاطعة.



-ولكنك ما زلت جادًا حتى اليوم فى اعتقادك أنهما يعتزمان غزو بلادك؟



-لقد نشرنا وأذعنا عزمهما على ذلك وفى بداية هذه الأزمة كان لديهما هذه النية فقد حاولتا بشتى الطرق، وحاولتا تحريض القبائل واستخدمتا المساجد ضدنا ثم حاولتا إدخال بعض الدمى لكى تحل محل زعمائنا.



-هل حاولتا تعيين أمير جديد؟



-نعم هذا صحيح، وقد وضعتا دميتهما الأمير عبدالله على آل ثانى أحد أقرباء أمير سابق فى حديث تليفزيونى بأنه أمير قطر الجديد، ولكن خطتهما فشلت وخطفتا هذا الرجل الذى حاول أن ينتحر للهرب من أبوظبى، وحاولت حكومة البلدين إغراءه وقد أطاعهما لفترة، ولكنهما وجدا بديلا له وأرادا التخلص منه، لأن لديهما بديلا جديدا.





-هل هذا هو سبب استياء الإدارة الأمريكية من أزمة المقاطعة وترغب فى إنهائها؟



-هذه ليست طريقة لمحاربة الإرهاب وهذه العملية تحتاج إلى مشاركة المخابرات من جمع الدول المجاورة، وأنه إذا لم تتمكن من المباحثات مع جيرانك فكيف ستتبادلان المعلومات.



-كيف يمكن حل هذا النزاع؟



-الطريقة الوحيدة لحله عن طريق الحوار، والذى نطالب به منذ البداية ولكنهما يضعان شروطًا مسبقة ونحن نرفض فكرة الشروط المسبقة.



– الرئيس ترامب اقترح أن يكون وسيطًا بينكم أليس كذلك؟



-نعم أنه يحاول، وأعتقد أنه سيدعو رؤساء دول مجلس التعاون الخليجى ليأتوا إلى واشنطن بأسرع وقت ممكن.





-هل بدأ النزاع بين قطر والسعودية والإمارات عندما انتشرت أنباء بأن الامارات ارتكبت قرصنة على أجهزة كمبيوتر قطر ونشرت تقريرا كاذبا يفيد بأن أمير قطر ألقى بيانا يساند فيه إيران؟



– فى البادية كانت مكيدة، ولا أعتقد أن حساباتهما كانت صحيحة، كانا يعتقدان أنهما يستطيعان استمالة شعب قطر، ولكن الشعب أظهر اتحادا وتضامنا مع أميرهم وأصبح أكثر مرونة وقامت الحكومة بتحسين علاقاتها الثنائية معجميع دول العالم وهكذا فشلت خطتهما.