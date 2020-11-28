سيـــاســة

وزير الدفاع العراقي يزور الهيئة العربية للتصنيع ومباحثات مشتركة لتلبية احتياجات المشروعات التنموية بالعراق

أشاد وزير الدفاع العراقي بالدور الإيجابي للعربية للتصنيع وبصماتها البراقة في العديد من المشروعات التنموية والاستراتيجية الهامة بالمنطقة العربية
سمر السيد 9:46 م, السبت, 28 نوفمبر 20 9:46 م, السبت, 28 نوفمبر 20

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استقبل اليوم الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع ، الفريق الركن  جمعه عناد سعدون، وزير الدفاع بجمهورية العراق، الذى يقوم بزيارة رسمية علي رأس وفد عسكري رفيع المستوي، وبحضور السفير الدكتور  “أحمد نايف رشيد” سفير العراق بالقاهرة.

تأتي تلك الزيارة في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لفتح آفاق جديدة من التعاون والتكامل مع الدول العربية.

وأيضا في إطار ثوابت السياسة المصرية تجاه العراق بدعمه الكامل لتجاوز كافة التحديات التي تواجهه، بما يساعده على تقوية مؤسساته الوطنية، ويحافظ على أمنه واستقراره، ويحقق التقدم والازدهار لشعبه.

من جانبه؛ أعرب وزير الدفاع العراقي تطلع بلاده لتعزيز أطر التعاون مع مصر، خاصةً بعد نجاحها تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أن تصبح نموذجا ملهما يحتذى به في منطقة تعاني من الأزمات والاضطرابات، رغم ما تفرضه تلك الظروف الضاغطة من تحديات جسيمة.

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وخلال تفقده معرض منتجات العربية للتصنيع، أكد الفريق الركن  “جمعه عناد سعدون” حرص بلاده تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع مصر كدولة رائدة في الأمة العربية، مشيدا بالإمكانيات التصنيعية والفنية للهيئة وثراء وتنوع منتجاتها الدفاعية والمدنية، وتحديث خطوط الإنتاج وفقا لأحدث نظم التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي الحديثة.

وأشاد وزير الدفاع العراقي بالدور الإيجابي للعربية للتصنيع وبصماتها البراقة في العديد من المشروعات التنموية والإستراتيجية الهامة بالمنطقة العربية.

وخلال تفقده خطوط الإنتاج بمصانع الهيئة العربية للتصنيع, أشاد  بمدي تطور تكنولوجيا التسليح بالمعدات الدفاعية التي تنتجها الهيئة ,والإمكانيات والقدرات التصنيعية والتكنولوجية والكوادر البشرية المدربة وفقا لأحدث نظم التدريب الحديثة.

وأضاف أن بلاده تتطلع لمشاركة العربية للتصنيع في مشروعات التنمية والإعمار التي تشهدها العراق حاليا, خاصة في مجال الصناعات الدفاعية والطاقة المتجددة والعربات المدرعة والإتصالات والإلكترونيات والتحول الرقمي والبنية التحتية ومحطات تنقية مياه الشرب والصرف الصحي واللمبات الليد ومجال ترشيد المياه والطاقة وغيرها من مجالات التنمية.

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أشار أنه درس مع المسئولين بالهيئة العربية للتصنيع إمكانية فتح سوق بدولة العراق لمنتجات الهيئة المتميزة في شتي المجالات التنموية.

من جانبه، أشار الفريق “التراس” أن تلك الزيارة بهذا الزخم تعكس عمق الروابط بين مصر ودولة العراق الشقيقة، مؤكدا علي إهتمام الرئيس”عبد الفتاح السيسي” لتحقيق التكامل العربي في شتي الصناعات التنموية والدفاعية وتطورها وفقا لأحدث التقنيات التكنولوجية.

وأوضح “التراس” أنه تم عرض رؤية العربية للتصنيع بشأن تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا في العديد من مجالات الصناعة المختلفة , مؤكدا أن الهيئة العربية للتصنيع تضع كافة إمكانياتها وخبراتها الفنية والتكنولوجية لتلبية إحتياجات أشقائنا بدولة العراق.

وذكر “التراس” انه تم استعراض أوجه التعاون بين الجانبين فى مجال الصناعات الدفاعية والأمنية المختلفة وأساليب تدعيمها ,مشيرا إلي أهمية التدريب في العديد من المجالات وتأهيل الكوادر الفنية بجمهورية العراق بمصانع ومراكز التدريب بالعربية للتصنيع.

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وأضاف أنه تم توجيه الدعوة للوفد العراقي  لتشكيل فريق فني لزيارة وحدات الهيئة العربية للتصنيع للإطلاع على الإمكانيات المتوفرة بها على أرض الواقع وتحديد أوجه التعاون المقترحة بين الجانبين في مجالات التصنيع المختلفة.

وبدوره، أوضح السفير العراقي  أن مصر هي الشقيقة الكبري ، وتمتد جذور العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين إلي عمق التاريخ، مؤكدا تطلع العراق دائما إلي مزيد من العلاقات مع مصر الشقيقة.

وأشار لحرص الجانب العراقي تطوير العلاقات الثنائية  وبحث عقد شراكات مشتركة  طويلة الأجل مع العربية للتصنيع,في  كافة مجالات الصناعة وتدريب الكوادر البشرية والمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية بدولة العراق وفقا لمعايير الجودة العالمية، معربا عن تمنياته للشعب المصرى بالمزيد من التقدم والإزدهار.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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