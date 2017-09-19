وزير الدفاع: الجيش قوي وقادر على حماية الوطن

بدور إبراهيمقال الفريق اول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي، اليوم الثلاثاء، إن القوات المسلحة لا تألو جهداً في توفير كافة الامكانات لبناء قوات عصرية قوية وقادرة على حماية الوطن والدفاع عن مقدساته. جاء ذلك خلال لقاءه أعضاء هيئة التدريس والطلبة بكلية ال

بدور إبراهيم

قال الفريق اول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي، اليوم الثلاثاء، إن القوات المسلحة لا تألو جهداً في توفير كافة الامكانات لبناء قوات عصرية قوية وقادرة على حماية الوطن والدفاع عن مقدساته.

جاء ذلك خلال لقاءه أعضاء هيئة التدريس والطلبة بكلية الضباط الاحتياط، والذي بدأ بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح الشهداء الأبرار التى روت دمائهم عزة وكرامة مصر،وفق بيان

وأشار إلى ما تشهده المنطقة من تحديات ومخاطر علي كافة الاصعدة وما يقتضيه ذلك من تطوير وتحديث للمنظومات التدريبية والقتالية وبناء القواعد العسكرية المجهزة وفقا لأحدث النظم العالمية لتظل القوات المسلحة بكافة أفرعها وتخصصاتها درعاً قوياً يحمي الوطن وحصناً منيعاً لشعبه العظيم.

وأوضح القائد العام أن القوات المسلحة بعطاء رجالها ووفائهم لمسؤلياتهم وحفاظهم على أمن مصر القومي ماضون بكل عزيمة في معاونة جهود الدولة بكافة مؤسساتها الوطنية لاستكمال ما بدأته من مسيرة الانجازات والمشروعات التنموية الكبري للارتقاء مصر وتوفير الحياه الكريمة لابنائها، لتعود إلى سابق عهدها وطناً آمناً مستقراً.

وقدم التحية لأبطال القوات المسلحة والشرطة الذين يقدمون الغالي والنفيس حفاظاً على استقرار الوطن والقضاء على الإرهاب الذي بات يهدد أمن واستقرار الشعوب .

وأدار القائد العام حوارا مع طلبة الكلية استعرض خلاله العديد من الموضوعات علي الساحتين الداخلية والخارجية، مشيرا إلى ما تبذله مصر من جهود اقليمية ودولية بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وإرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين.

وطالب طلبة الكلية أن يكونوا قدوة في التمسك بالقيم والتقاليد العريقة للعسكرية المصرية والتحلى بعقيدة الانتباه.

وأكد أن مصر والقوات المسلحة تنتظر منهم المزيد للإستفادة من خبراتهم العلمية فى تخصصاتهم المختلفة بعد إعدادهم وتأهيلهم للحياة العسكرية.

وأشار إلى أن كلية الضباط الاحتياط تمثل مع باقى الكليات والمعاهد العسكرية ركيزة أساسية فى إمداد القوات المسلحة بالطاقات البشرية الخلاقة لتواصل بهم دورها فى خدمة الوطن والدفاع عن أمنه وإستقراره

وقام القائد العام بتكريم عدد من أعضاء هيئه التدريس وطلبه الكلية نظرا لتفوقهم وتفانيهم فى أداء المهام والواجبات المكلفين بها