وزير الدفاع: الجيش سيظل ركيزة للمبادئ والقيم

بدور إبراهيم أكد الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أن الجيش المصرى سيظل ركيزة للقيم والمبادئ ونموذجًا للعمل بكل تفانى وإخلاص من أجل الوطن، وما تقوم به القوات المسلحة من مهام لدعم جهود…

بدور إبراهيم



أكد الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أن الجيش المصرى سيظل ركيزة للقيم والمبادئ ونموذجًا للعمل بكل تفانى وإخلاص من أجل الوطن، وما تقوم به القوات المسلحة من مهام لدعم جهود البناء والتنمية واقتلاع جذور الإرهاب والتطرف، ما يشكل حائطًا منيعًا ضد المخططات التى تستهدف أمن مصر وأمتنا العربية.

وأكد أن مصر تمتلك قوات عصرية من أسباب القوة ما يمكنها من الوفاء بمهامها ومسئوليتها تحت مختلف الظروف، جاء ذلك خلال لقاء عدد من أعضاء هيئة التدريس ودارسي أكاديمية ناصر العسكرية العليا، اليوم الإثنين.

واستهل القائد العام اللقاء بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء مصر، الذين فاضت أرواحهم خلال المواجهات الأخيرة مع الإرهاب، ونقل للدارسين تحية وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتهنئته لهم بالعام الميلادي الجديد.

وأشار إلى أهمية الدور الذى تقوم به أكاديمية ناصر العسكرية العليا فى إعداد وتأهيل أجيال من قادة وضباط القوات المسلحة والمدنيين، لتولى الوظائف القيادية فى كافة مناصب الحياة العسكرية والمدنية، والارتقاء بمستوياتهم العلمية والفكرية ليكونوا على دراية كاملة بكل ما يدور من أحداث إقليمية وعالمية وانعكاساتها على الأمن القومى المصرى، بجانب دورها في تأهيل الوافدين من الدول العربية الشقيقة والإفريقية والآسيوية الصديقة.

وأدار صبحي حوارًا مع عدد من الدارسين استعرض خلاله عدد من القضايا المطروحة على الساحتين الداخلية والخارجية، واستمع إلى آرائهم واستفساراتهم تجاه عديد من الموضوعات ذات الصلة بالأمن القومي، مشيداً بما لمسه من وعي وفكر مستنير يتمتع به الدارسون في مختلف أفرع العلوم الإستراتيجية والعسكرية.

وشدد القائد العام على أن مصر ستظل وطنًا آمنًا بعطاء أبنائها ووحدة نسيجهم الوطني المتماسك، مشيراً إلى أهمية نشر الوعي بالمحاولات الخبيثة والعمليات الإجرامية الممنهجة التي تسعى إلى هدم القيم والموروثات الحضارية والنيل من الروح المعنوية للمواطنين.

وطالبهم بالاستفادة من الإمكانات التي وفرتها لهم القيادة العامة للقوات المسلحة بالأكاديمية، لتطوير قدراتهم خبراتهم العلمية والعسكرية التي تعينهم على أداء المهام المستقبلية التي يكلفون بها لخدمة الوطن وصون مقدساته.