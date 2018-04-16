وزير الدفاع: الجيش سيظل ركيزة للقيم والمبادئ

بدور إبراهيمأكد الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أن الجيش المصرى سيظل ركيزه للقيم والمبادئ ونموذجا للعمل بكل تفانى وإخلاص من أجل الوطن. جاء ذلك خلال لقاء وزير الدفاع بالدارسين بالمعاهد التعليمية عبر شبكة الفيديو كونفرانس .وأشار إلى أن ما

بدور إبراهيم

أكد الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أن الجيش المصرى سيظل ركيزه للقيم والمبادئ ونموذجا للعمل بكل تفانى وإخلاص من أجل الوطن.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الدفاع بالدارسين بالمعاهد التعليمية عبر شبكة الفيديو كونفرانس .

وأشار إلى أن ما تقوم به القوات المسلحة من مهامٍ لدعم جهود البناء والتنمية واقتلاع جذور الارهاب والفكر المتطرف هو عمل نبيل ، يؤكد امتلاك مصر أسباب القوة التى تمكنها من الوفاء بمهامها ومسئوليتها تحت مختلف الظروف

بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء مصر الذين فاضت أرواحهم خلال العمليات الأخيرة للقضاء على الإرهاب.

ونقل القائد العام تحية وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلي للقوات المسلحة وتهنئته بمناسبة عيد تحرير سيناء لجميع رجال القوات المسلحة البواسل والذين يخوضون الآن معركتهم النبيلة من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

وأشار القائد العام إلى أهمية الدور الذى تقوم به المعاهد التعليمية المختلفة فى إعداد وتأهيل أجيال من قـادة وضباط القوات المسلحـة لتأهيلهم بالعلوم العسكرية، والارتقاء بمستوياتهم العلمية والفكرية ليكونوا على دراية كاملة بكل ما يدور من أحداث اقليمية وعالمية وانعكاساتها على الأمن القومى المصرى مما يؤهلهم لتولي الوظائف القيادية ، بجانب دورها في تأهيل الوافدين من الدول الشقيقة الصديقة .

وأدار الفريق أول صدقي صبحي حواراً مع عدد من الدارسين استعرض خلاله عدد من القضايا المطروحة على الساحتين الداخلية والخارجية ، واستمع إلى آرائهم واستفساراتهم تجاه العديد من الموضوعات ذات الصلة بالامن القومي مشيداً بما لمسه من وعي ودراية تامة يتمتع به الدارسون في مختلف المجالات.

وشدد القائد العام علي ان مصر ستظل وطنا امنا بعطاء ابنائها ووحدة نسيجهم الوطني المتماسك ، مشيرا الي اهمية نشر الوعي بالمحاولات الخبيثة والعمليات الممنهجة التي تسعي الي هدم القيم والموروثات الحضارية والنيل من الروح المعنويه للمواطنين ، وطالبهم بالاستفادة من الامكانات التي وفرتها لهم القيادة العامة للقوات المسلحة لتطوير قدراتهم وخبراتهم العلمية والعسكرية التي تعينهم على أداء المهام المستقبلية التي يكلفون بها لخدمة الوطن وصون مقدساته.

وأثنى القائد العام على أداء رجال القوات المسلحة والشرطة فى العملية الشاملة 2018 والنجاحات التى تم تحقيقها حتى الآن وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

حضر اللقاء قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.