وزير الدفاع الإسرائيلي يشيد بأداء قواته بأحداث غزة.. ويحذر: المواجهة لم تنته

عادل عبد الجواد حذر "أفيجدور ليبرمان"، وزير الدفاع الإسرائيلي، من عدم انتهاء المواجهة بعد مع حماس، ووصفهم بأنهم من آكلى لحوم البشر، مشيراً إلى تسلح أطفالهم بذخائر الصواريخ، والأسلحة الشخصية من نوع مختلف يحملها الأطفال والنساء. جاء ذلك خلال جولة…

عادل عبد الجواد

حذر “أفيجدور ليبرمان”، وزير الدفاع الإسرائيلي، من عدم انتهاء المواجهة بعد مع حماس، ووصفهم بأنهم من آكلى لحوم البشر، مشيراً إلى تسلح أطفالهم بذخائر الصواريخ، والأسلحة الشخصية من نوع مختلف يحملها الأطفال والنساء.

جاء ذلك خلال جولة لوزير الدفاع الإسرائيلي في قطاع غزة، على الحدود الجنوبية مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي “جادي إزينكوت”، وقائد المنطقة الجنوبية اللواء “إيال زامير”، لتقييم الوضع مع كبار المسؤولين بجيش الاحتلال في ضوء مسيرة العودة التي ينظمها الفلسطينيون.

وأعرب ليبرمان في ختام الاجتماع عن رضاه عن أداء قواته التي أطلقت النار على الفلسطينيين، وأسفرت عن استشهاد 60 فلسطينيًا، ومئات الجرحى والمصابين.

وقال: “لقد انتهيت للتو من تقييم الوضع مع رئيس الأركان، وقائد المنطقة الجنوبية وقائد فرقة غزة، لقد جئت خصيصا لنشكرهم على العمل الرائع الذي يقومون به هنا”.

والجميع من آخر جندي إلى قائد الفرقة – يستحق الكثير الشكر من الجميع.