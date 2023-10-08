وزير الدفاع الأمريكي يأمر بتحريك حاملة الطائرات الهجومية لدعم إسرائيل

وجه وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بتحريك مجموعة حاملة الطائرات الهجومية جيرالد فورد إلى شرق البحر المتوسط، لمحاولة إظهار الدعم لإسرائيل في حربها الحالية مع الفصائل الفلسطينية بعد عملية طوفان الأقصى.

وقال وزير الدفاع الأمريكي: الولايات المتحدة ستزود إسرائيل على وجه السرعة بعتاد وموارد إضافية تشمل الذخائر، وقرر البنتاجون إرسال حاملة طائرات F16 وF35 إلى شرق المتوسط قابلة السواحل الإسرائيلية.

أشارت وسائل إعلام أمريكية، إلى أن واشنطن تحرك حاملات طائرات باتجاه السواحل الإسرائيلية، في محاولة لتقديم الدعم لتل أبيب، بعد عملية طوفان الأقصى التي شنتها الفصائل الفلسطينية على إسرائيل وتسبب في هز أركانها بشكل كبير.

وأوضحت شبكة إن بي سي الأمريكية، أن الجيش الأمريكي يؤكد أنه يخطط لنقل سفن حربية وحاملة طائرات إلى مقربة من إسرائيل لإظهار الدعم لها في مواجهة الفلسطينيين.

أمريكا تقدم مساعدات عاجلة لإسرائيل

وقال مسؤولان أميركيان: هناك خطط لتحريك سفن بحرية وطائرات عسكرية قرب إسرائيل لإظهار الدعم في الحرب مع الفصائل الفلسطينية.

وأوضح البيت الأبيض: بايدن أبلغ نتنياهو أن المساعدات في الطريق إلى إسرائيل الآن ومن المتوقع تقديم المزيد.

وفي وقت سابق، قال أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، إن إسرائيل تشهد أسوأ هجوم منذ حرب 1973، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تعمل ساعات إضافية للتحقق من تقارير عن مفقودين وموتى أمريكيين بعد أن شنت حماس هجوما غير مسبوق على إسرائيل.