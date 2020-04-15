وزير الدفاع الأمريكي: الصين تخفي معلومات عن فيروس كورونا حتى الآن

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر في مقابلة تلفزيونية اليوم الأربعاء إن الصين لا تزال تحجب المعلومات المتعلقة بفيروس كورونا حتى الآن.

وبحسب رويترز، قال إسبر إن تلك المعلومات لازمة لمواجهة الوباء عالميا، داعيا بكين إلى تبادل البيانات.

وقال إسبر في مقابلة مع تلفزيون فوكس نيوز ”بوضوح، لو كان الصينيون تحلوا بمزيد من الشفافية في وقت مبكر وتبادلوا المزيد من البيانات، لكان لدينا فهم أفضل لهذا الفيروس ثم كيفية التعامل معه“.

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي ”إلى اليوم نراهم يحجبون المعلومات، ولذا أعتقد أننا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد ومواصلة الضغط عليهم للمشاركة“.

وكان جون ساورز رئيس المخابرات البريطانية السابق قال في تصريحات اليوم إن الصين أخفت معلومات جوهرية عن انتشار فيروس كورونا المستجد عن بقية العالم، وبالتالي ينبغي أن تُحَاسب على هذا الخداع.

وأضاف في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) “هناك غضب شديد في أمريكا إزاء ما يرون أنه ضرر أُلحق بنا جميعا على يد الصين”.

وتابع: “تتهرب الصين من تحمل جزء كبير من مسؤولية ظهور الفيروس والإخفاق في التعامل معه في البداية”.