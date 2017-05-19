وزير الدفاع الأمريكي: الحل العسكري مع كوريا الشمالية سيكون مأساويًّا

وكالات:حذّر وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، الجمعة، في واشنطن بكلمات واضحة من تفاقم الأزمة مع كوريا الشمالية.وقال ماتيس: «إذا انزلق الموقف إلى حل عسكري فسوف تكون العواقب مأساوية بدرجة لا تصدق، ولذلك فإننا نبذل الجهود بصورة مشتركة مع كل من الأمم المتحدة والصين واليابان وكوريا الجنوبية

وكالات:



حذّر وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، الجمعة، في واشنطن بكلمات واضحة من تفاقم الأزمة مع كوريا الشمالية.





وقال ماتيس: «إذا انزلق الموقف إلى حل عسكري فسوف تكون العواقب مأساوية بدرجة لا تصدق، ولذلك فإننا نبذل الجهود بصورة مشتركة مع كل من الأمم المتحدة والصين واليابان وكوريا الجنوبية لنجد مخرجًا من هذا الوضع».

وأدان الوزير الاختبارات الصاروخية الأخيرة التي قام بها النظام في كوريا الشمالية، الأحد الماضي.