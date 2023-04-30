وزير الداخلية يهنئ وزير القوى العاملة بعيد العمال: «مشاعل تدفع مسيرة التنمية الوطنية لمدارج الازدهار»

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، برقية تهنئة إلى حسن شحـاته وزير القوى العاملة، بمناسبة الاحتفال السنوي بعيد العمال، الذي يتزامن مع الأول من مايو كل عام.

وقال في نص البرقية: “بمناسبة الاحتفال السنوي بعيد العمال يُسعدني وهيئة الشرطة، أن نُعرب لسيادتكم ولجميع الأخوة والأبناء عمال مصر الأوفياء عن أصدق التهاني وأطيب الأمنيات”.

وتابع: “إن احتفالنا بتلك المناسبة في كل عام يُجسد تقدير الدولة المصرية لسواعد فتية وعقول أبية وجهود مضنية، تواصل الأداء ليل نهار فى سبيل تكريس نهضة مصرية فى شتى المناحي والمجالات”.

واختتم: “حفظ الله مصرنا الغالية، وسدد على طريق الحق خطى المخلصين من أبنائها ليكونوا كعهدنا بهم مشاعل تدفع بالعمل الجاد مسيرة التنمية الوطنية لمدارج الرخاء والرفعة والإزدهار، وكـل عــام وأنتــم بخــير”.



كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة إلى محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، جاء بها: “بمناسبة الاحتفال السنوي بعيد العمال يُسعدنى أن نبعث لشخصكم وأعضاء الإتحاد العام لنقابات عمال مصر وجميع الأخوة والأبناء عمال مصر الأوفياء بأصدق عبارات التهنئة مقرونة بأطيب التمنيات”.

وأضاف: “نحن نحتفل بتلك المناسبة نذكر بكل الفخر والإعتزاز قيمة العمل والإخلاص فى الأداء كركيزة للأمم نحو التنمية والتقدم والرخاء ونؤكد على إجلالنا لمكانة عمال مصر الذين وهبوا أنفسهم لأجل عزة ورفعة وطنهم فداء”.

واختتم: “عاشت مصر منارة تهدى الإنسانية لقيم الحضارة والنماء، بوعد المولى جلت قدرته وعطاء المخلصين من أبنائها الشرفاء، وكـل عــام وأنتــم بخــير”.